Krijg je ook zoveel Google Assistent notificaties? Google introduceert eindelijk de mogelijkheid om aan te geven welke Assistent-meldingen je wel en niet wil ontvangen op je smartphone of tablet. We leggen uit hoe je de notificatiestroom aanpakt.



Regel de notificaties van de Google Assistent

De Google Assistent is de digitale butler op je Android-toestel en stuurt je – goedbedoeld – regelmatig meldingen over dingen die je interessant vindt of (binnenkort) nodig hebt. Denk aan herinneringen, ov-updates, filmtijden, vertalingen en reserveringen. Hartstikke handig, maar misschien heb je inmiddels geen behoefte meer aan de uitslagen van een voetbalteam of een vertraagde trein. Daarom krijgt de Assistent-app (eindelijk) een menu om per onderwerp de notificaties aan- of uit te zetten.

Dat meldt onder meer Android Police na tips van lezers. Het menu rolt uit via een server-update van Google, wat betekent dat de update geleidelijk bij iedereen beschikbaar komt. Er lijkt op dit moment geen manier om de update direct te installeren. Mogelijk helpt het om de nieuwste versie van de Google-app te draaien. Op de OnePlus 7T Pro van Android Planet is de feature al beschikbaar. Onderstaande screenshots maken duidelijk hoe de notificatie-instellingen er in Nederland uitzien.

Zo pas je de Assistent-meldingen aan

Je regelt de meldingen van de Assistent door de Google-app te openen en rechtsonder op Meer te klikken. Druk vervolgens op Instellingen, Google Assistent en je ziet in een horizontale rij, naast Jij, nogmaals Assistent staan. Klik hierop en veeg naar beneden tot je Email-meldingen of Meldingen ziet. Bij die eerste instelling heb je nog de oude versie en dien je nog even geduld te hebben.

Als je Meldingen ziet, klik je hierop en druk je op Uitgebreide antwoorden. Nu kun je aangeven wat voor notificaties de Google Assistent mag sturen naar je smartphone of tablet. Een blauw vinkje betekent dat een notificatie verstuurd wordt, door op het vinkje te klikken wordt hij grijs en ontvang je geen meldingen meer over dit onderwerp.

Op het vorige scherm zie je ook Hulp bij taken, een menu dat vergelijkbare notificatie-instellingen biedt over bijvoorbeeld reserverings-, ov- en vliegupdates. Klik op het Meldingen-scherm op Alle telefoonmeldingstypen bekijken om de notificaties te regelen van bijvoorbeeld herinneringen, tips en trucs en feedbackverzoeken van Google.

