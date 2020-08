Google Chrome Gratis

Een update voor de Google Chrome-app moet de accuduur van je smartphone of tablet verbeteren. Google belooft daarnaast verbeterde prestaties. De update is nu beschikbaar als testversie.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Chrome-update in aantocht

Google Chrome is een fijne browser voor Android, maar verbruikt in vergelijking met andere browsers veel werkgeheugen, processorkracht en stroom. Apps als Brave en Firefox komen sneller over en zijn energiezuiniger.

Met een aanstaande update wil Google de Chrome-app aanzienlijk verbeteren. In een blogpost legt het bedrijf uit dat het tabbladen die je al ‘een hele tijd’ niet gebruikt in een soort slaapstand zet. Zo is er meer rekenkracht en werkgeheugen beschikbaar voor tabbladen die je wél gebruikt. Google belooft dat webpagina’s tot tien procent sneller laden.

Tegelijkertijd verbruiken tabbladen in slaapstand minder stroom, wat de accuduur van Google Chrome ten goede komt. In hoeverre is nog niet bekend; Google zegt later met details te komen.

Update rolt al uit

Google rolt de betreffende update nu uit voor gebruikers van de Chrome Beta-app. Over een paar weken komt de update ook beschikbaar voor de reguliere Chrome-app, die standaard geïnstalleerd is op vrijwel alle Android-smartphones en -tablets. De update rolt ook uit voor de Windows- en Mac-versies van Chrome.

De verbeteringen zijn van harte welkom, want op dit moment vreet Chrome werkgeheugen. In onderstaande video legt Android Planet uit hoe je dit tegengaat.

Lees meer over Google Chrome