Google Docs ontvangt een update met drie verbeteringen om eenvoudiger samen te werken aan documenten. Met meerdere mensen aan één document werken is nu gebruiksvriendelijker, net als discussiëren over wijzigingen.

Google Docs verbeteringen: dit is er nieuw

Met Google Docs, of Google Documenten in het Nederlands, maak je gratis allerlei soorten documenten, die je eenvoudig opslaat in Google Drive. Docs is Google’s tegenhanger van het betaalde Microsoft Office en kan sinds vorig jaar ook Office-bestanden opslaan. Nu we massaal thuiswerken en -studeren, is Docs populairder dan ooit. Een update maakt de software nog gebruiksvriendelijker.

De update bevat drie verbeteringen, allemaal gericht op een soepelere communicatie wanneer je met meerdere mensen (tegelijk) aan één document werkt. Zo is het scherm met opmerkingen van jou en je deelnemers vergroot en rustiger. Er is meer ruimte gecreëerd om de feedback en vragen te lezen en te beantwoorden.

Daarnaast krijgt Google Docs speciale snelkoppelingen en gebarenbediening om sneller te navigeren in gesprekken en opmerkingen sneller te beantwoorden. Dit is met name handig als je document veel reacties heeft.

De derde verbetering zit ‘m in het specifiek noemen van één persoon. Dat gaat via de @-knop, die je misschien kent van Twitter of Instagram. Door iemand specifiek te noemen, krijgt die persoon een melding en mist hij of zij je belangrijke opmerking niet. Als je de @-knop gebruikt, kun je ook acties (taken) toewijzen aan die persoon.

Docs-update komt ook naar Slides en Sheets

De verbeteringen in Google Docs komen voor iedereen beschikbaar via een software-update. Omdat Google die update gefaseerd uitrolt, kan het een paar dagen of langer duren voordat jij profiteert van de veranderingen.

Google meldt dat de drie besproken wijzigingen ook verwerkt worden in Slides (Presentaties) en Sheets (Spreadsheets). Ook in die gratis software kun je binnenkort dus eenvoudiger samenwerken.

→ Download Google Documenten in de Play Store (gratis)

