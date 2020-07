Goed nieuws voor fervente gebruikers van Googles applicaties. Google blijft inzetten op de donkere modus en rolt ‘m nu ook uit voor de Documenten-, Spreadsheets- en Presentaties-app.

Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties krijgen donkere modus

Google heeft aangekondigd dat het is begonnen met de uitrol van een donkere modus voor zijn werk- en schoolgerelateerde apps. Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties bieden voor het eind van deze maand de optie om een donker thema in te stellen.

Het bedrijf voegt bovendien een optie toe om per document te wisselen tussen thema’s. Het ene document komt immers beter uit de verf afgestoken tegen een witte achtergrond, terwijl het volgende bestandje frisser oogt met een zwarte basis. Hierdoor heeft de donkere modus geen negatieve impact op de functionaliteit van de app.

Heb je de donkere modus al systeembreed in Android 10 geactiveerd? Dan merk je het vanzelf als de donkere modus ook voor Documenten, Spreadsheets en Presentaties verschijnt. De kleuren worden immers automatisch aangepast aan je systeemvoorkeuren.

Maak je nog geen gebruik van het donkere thema in Android 10? Dan is het alsnog erg simpel om de nieuwe functie in te stellen voor de drie Google-applicaties. Open één van de apps, tik op de drie verticale streepjes en vervolgens ‘Instellingen > Thema > Donker’. Zie je nog geen Thema-optie staan, dan moet je nog eventjes wachten.

Waar is een donkere modus goed voor?

De donkere modus was al beschikbaar in veel andere Google-apps, waaronder Chrome, YouTube en natuurlijk de Play Store. Het grijs en zwart gekleurde thema is de afgelopen tijd erg populair en werd met Android 10 geïntroduceerd.

Een donkere modus biedt diverse voordelen voor je telefoon. Je smartphone gaat namelijk minder snel leeg als je een donkere modus gebruikt met een amoled-scherm. In dit geval worden pikzwarte delen weergegeven met uitgeschakelde pixels, waardoor het scherm minder energie verbruikt.

Ook kun je zelf baat hebben bij het gebruik van een donkere modus. Een donkere modus is immers rustgevend voor je ogen. Hierdoor is een dergelijk thema aanzienlijk fijner om te gebruiken in donkere omgevingen.

Ben je nu ook overtuigd van de donkere modus, maar heb je nog geen Android 10? In de video hieronder zie je hoe je alsnog de kleuren naar donker verandert op je Android-toestel.