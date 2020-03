Google Duo Gratis

Google Duo, de gratis videobel-app van de zoekgigant, introduceert een handige verbetering. Vanaf nu is het mogelijk om met maximaal 12 personen tegelijk te videobellen.

Met Google Duo videobellen kon tot voor kort met maximaal acht personen, maar daar komt nu dus verandering in. Omdat veel mensen door het coronavirus vaker zijn aangewezen op videobellen om collega’s, vrienden of familie te zien, maakt Google het nu mogelijk om met maximaal 12 personen een videogesprek te houden. Dit is ideaal voor als je een groot overleg hebt met collega’s, of simpelweg met vrienden wil bijkletsen.

Het werkt simpel. Open de Google Duo-app op je Android-telefoon en veeg het menu onderin naar boven. Vervolgens zie je de optie ‘Groep maken’ verschijnen, waarna je maximaal 11 mensen kunt selecteren uit je contactenlijst om mee te videobellen. Tot slot tik je op ‘Starten’ om het videogesprek op te zetten.

→ Download Google Duo in de Play Store (gratis)

