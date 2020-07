Google Duo krijgt ondersteuning voor videogesprekken met 32 personen

Google Duo Gratis

Google heeft aangekondigd dat iedereen binnen enkele dagen met 32 personen tegelijk kan videobellen via Duo. Hiermee wordt het huidige maximale aantal van 12 personen bijna verdrievoudigd.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Duo maakt videogesprekken met 32 personen mogelijk

Sinds de opkomst van het coronavirus proberen alle bedrijven hun videobel-apps zo snel mogelijk te verbeteren. Ook Google doet zijn best om niet achter te blijven en bracht in de afgelopen maanden grote updates uit. Het Mountain View-bedrijf heeft nu aangekondigd dat iedereen binnenkort met 32 personen kan videobellen via de Google Duo-app voor Android.

Nadat gebruikers sinds maart met 12 personen kunnen videobellen in Google Duo, verhoogt de zoekgigant het maximum nu weer. De mogelijkheid om met 32 personen deel te nemen aan videovergadering rolt wereldwijd uit.

Het gaat hier om een server-side update, waardoor je zelf niets hoeft te downloaden of installeren. Dergelijke updates rollen geleidelijk uit, waardoor het onduidelijk is wanneer je ze precies krijgt. Dit kan enkele dagen en soms zelfs weken duren. Heb jij de update wel al ontvangen, laat het ons dan weten in de reacties.

Google zet in op videobeldiensten

Google zit niet stil met zijn videobel-app en verbetert Duo de laatste tijd in een rap tempo. Gebruikers konden al sinds juni videobellen met 32 personen in Google Duo, maar dit was toen slechts mogelijk via de browser. Naast deze verhoging kondigde Google ook de nieuwe familiemodus aan, die videogesprekken een stuk feestelijker maakt.

Daarnaast kondigde Google recent een grote update aan voor zijn andere videobeldienst, Meet. Binnenkort wordt Google Meet geïntegreerd in Gmail, waardoor je rechtstreeks videobelt vanuit je inbox. Wanneer het zover is, lees je dat uiteraard op Android Planet.

Wil jij op de hoogte blijven van alle Google-updates? Dit doe je gemakkelijk via onze gratis Android Planet-app of de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.

Meer artikelen lezen over Google