Google Duo-update: videobellen met 32 personen tegelijk en familiemodus

Het wordt binnenkort mogelijk om met Google Duo via de Chrome-browser videogesprekken te voeren in een groep van 32 personen. Daarnaast kondigt Google een nieuwe familiemodus aan, waarmee je kan tekenen of effecten en maskers toevoegt aan een videogesprek.



Google Duo-update: videogesprek met groep van 32 personen

Binnenkort kan je via de Chrome-brower videogesprekken voeren met Google Duo in groepen van maximaal 32 personen. Tot voor kort waren groepsgesprekken alleen mogelijk in de app en was dit aantal nog gelimiteerd tot 8 personen. Het wordt ook mogelijk om mensen met Google-accounts via Chrome uit te nodigen voor een videogroepsgesprek. Google verhoogde de grootte van groepsgesprekken al eerder als reactie op het coronavirus.

Familiemodus met brushes, maskers en effecten

Er komt ook een nieuwe ‘familiemodus’ in Duo. Hiermee kun je op het belscherm tekenen en Snapchat-achtige maskers en effecten op jezelf toepassen. Duo verbergt de knoppen om het geluid te dempen en op te hangen terwijl je in de gezinsmodus bent. Hierdoor kunnen kinderen spelen met de nieuwe functies zonder dat ze per ongeluk het videogesprek met oma beëindigen. De maskers en effecten worden ook beschikbaar in videogesprekken tussen twee personen. De eerste exemplaren rollen deze week uit.



Je kunt de Google Duo app sinds dit weekend updaten. De familiemodus en de mogelijkheid om via de browser te bellen met een groep worden los van de update uitgerold. Het gaat hier om een server-side-update waar je zelf niets voor kan doen. Laat het ons weten in de reacties als je al alle nieuwe functies hebt opgemerkt.

Videobellen speelt tegenwoordig een veel grotere rol vanwege de contactbeperkingen die corona met zich meebrengt. Zo wordt bijvoorbeeld Microsoft Teams nu massaal gebruikt door bedrijven en scholen. Maak jij hier sinds kort ook gebruik van, maar weet je nog niet precies hoe alles werkt? Lees dan onze 9 Microsoft Teams-tips voor de beginnende gebruiker.

