Google Foto’s gaat dankzij slimme software je foto’s omtoveren tot 3D-plaatjes. Zo zien je foto’s van mensen en dieren er nog toffer uit. We leggen uit hoe de feature werkt en hoe je hem gebruikt.

Lees verder na de advertentie.

Google Foto’s gaat 3D foto’s tonen

Een foto is 2D, oftewel plat. Je smartphone kan via software of een aparte camera een diepte-effect creëren om de achtergrond te vervagen, maar de afbeelding blijft statisch. De gratis Google Foto’s-app gaat daar verandering in brengen.

Geavanceerde software herkent je leukste foto’s en gebruikt berekeningen om de diepte te schatten en een 3D-vertoning van het plaatje te creëren. Zo zoomt het scherm als het ware in op je foto, waardoor er een 3D-effect ontstaat.

Klik op afbeelding om het effect te zien

Google Foto’s maakt de 3D-plaatjes automatisch en toont ze vervolgens bovenaan in de app bij het album Nieuwe highlights. Je bepaalt zelf of je het bewerkte resultaat wil opslaan. Natuurlijk kun je ‘m ook delen, wat dan als een korte video gebeurt.

Google geeft de Foto’s-app in de komende weken een update, waarna de 3D-feature werkt. Houd de Play Store dus in de gaten.

Verbeterde collages en meer herinneringen

De Google Foto’s-app ontvangt nog meer verbeteringen, meldt Google. Begin december zijn er een aantal nieuwe collage-ontwerpen toegevoegd. Twee van die ontwerpen zie je hieronder, op een foto van Google.

De app kan onder andere een collage maken van foto’s op dezelfde data van verschillende jaren, bijvoorbeeld van de groei van je kind of huisdier. Ook kan de app speelse collages maken van vakanties of andere hoogtepunten.

De laatste verbetering zijn nieuwe herinneringen van je ‘favoriete dingen’. Google doelt hiermee onder andere op mooie zonsondergangen en activiteiten die je graag uitvoert, bijvoorbeeld koken of hiken. Goed om te weten: je kunt herinneringen met een bepaalde persoon of data ook verbergen, bijvoorbeeld omdat ze een nare tijd symboliseren. Volg darvoor dit korte stappenplan.

Lees het laatste nieuws over Google Foto’s: