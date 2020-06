Google Foto’s krijgt grote update: herontwerp met nieuwe interactieve kaart

Google heeft een grote update aangekondigd voor zijn bekende Foto’s-app. Hiermee wordt het ontwerp volledig op de schop genomen en krijgen gebruikers toegang tot een nieuwe interactieve kaart

Grote Google Foto’s update brengt nieuw ontwerp

Google Foto’s is een app die bekendstaat om zijn eenvoudige lay-out, waardoor hij erg makkelijk te gebruiken is voor het opslaan van afbeeldingen en video’s. Om dit te nog maar eens te benadrukken, pakt Google met een komende update alle onderdelen aan.

Zo zijn er binnenkort nog maar drie menu-onderdelen in de navigatiebalk onderaan de app: Foto’s, Zoeken en Bibliotheek. Het ‘Voor jou’-gedeelte verdwijnt volledig, waarbij bepaalde onderdelen hiervan worden verplaatst naar ‘Herrinneringen’. Verder krijgt de ‘Delen’-knop een minder prominente plek links bovenin het scherm.

Het Foto’s-gedeelte komt centraler te staan met grotere thumbnails en automatisch afspelende video’s. Google heeft daarnaast het Herrinneringen-tabblad aangepast om grotere afbeeldingskaarten te gebruiken in plaats van cirkels. Daarbij zijn er dus ook nieuwe categorieën toegevoegd die voorheen bij ‘Voor jou’ te vinden waren.

Update bevat kaart voor zoeken van foto’s

Google merkt op dat het zoeken van afbeeldingen en video’s steeds belangrijker wordt en voegt hiervoor een speciaal app-gedeelte toe. Het nieuwe Zoeken-tabblad bevat natuurlijk een tekstvak voor zoektermen, met daaronder icoontjes voor mappen van mensen en huisdieren.

De grootste toevoeging van de Google Foto’s update is een nieuwe interactieve kaart, die duidelijk weergeeft op welke plekken en tijdstippen foto’s zijn gemaakt. Gebruikmakend van je locatie en de data van de foto, toont de app een heatmap waarin je afbeeldingen kan lokaliseren terwijl je de tijd aanpast.

Tot slot is er het tabblad Bibliotheek, dat eveneens nieuw is. In dit onderdeel vindt je alle belangrijke mappen, waaronder albums, favorieten, prullenbak, archief en meer. Hieronder worden de foto’s op jouw apparaat getoond.

De update moet in de komende dagen uitrollen voor alle gebruikers. Is jouw Google Foto’s-app geüpdatet? Laat het ons weten in de reacties!

