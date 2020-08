Download: Google Home-app heeft eindelijk donkere modus

Google Home Gratis Onze score 8

De Google Home-app beschikt na een update eindelijk over een donkere modus. Daardoor oogt de app vooral in de avonduren een stuk prettiger. Vrijwel alle Google-apps hebben nu een donker thema.

Google Home-app krijgt donkere modus

Versie 2.27 van de Google Home-app brengt een verbetering waar veel gebruikers al een tijdje op wachten: een donkere modus. Google introduceerde deze functie systeembreed in Android 10, maar het duurde even voor alle apps van het bedrijf volgden. Na onder meer Berichten en Gmail is het nu dus de beurt aan Google Home.

Een donkere modus verandert de achtergrond van je telefoon in een donkere kleur met daarop lichte letters. Dat is ‘s avonds veel rustiger voor je ogen. Als je telefoon een oled-scherm heeft, bespaar je bovendien wat accusap. De meeste high-end Android-telefoons hebben zo’n oled-display.

Je kunt in Android 10 alleen kiezen voor een licht óf donker thema. De Google Home-app zal zich aanpassen aan je keuze. In Android 11 wordt het mogelijk om per tijdsvak voor een donkere of lichte modus te kiezen. Dan kun je bijvoorbeeld instellen dat je telefoon elke avond automatisch overschakelt naar een donker thema.

Je hebt versie 2.27 van de Google Home-app nodig om de donkere modus te gebruiken. De update wordt uitgerold via de Play Store, maar je kan ‘m ook handmatig installeren. Download via deze link op APKMirror het apk-bestand en check vervolgens onze instructies voor het installeren van apk-bestanden op je Android.

Wat kun je met de Google Home-app?

Met Google Home kun je alle slimme apparaten in je huis instellen en bedienen. Je kunt bijvoorbeeld een Nest-speaker aan de app koppelen of vanuit je luie stoel de verlichting aanpassen. Ook als je een Chromecast in wilt stellen, heb je de Google Home-app nodig. Het is de controlekamer van je slimme huis.

Met de donkere modus oogt die controlekamer ‘s avonds nu dus een stuk prettiger. Als je telefoon nog op een oudere versie van Android draait, kun je toch een donker thema instellen op je toestel. Hoe je dat doet, zie je in de video hieronder.