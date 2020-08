Google Lens Gratis Onze score 8

Sommen oplossen met en en papier is er allang niet meer bij en ook een rekenmachine is verleden tijd. Binnenkort pak je namelijk gewoon je smartphone erbij, want Google Lens leert je helpen met rekenen.

Update Google Lens: rekenen met een smartphone in je hand

Niet alleen bij Android Planet is het back to school-maand, ook techgigant Google vindt dat erg belangrijk. Door de uitbraak van het coronavirus zijn er namelijk steeds meer kinderen die thuisscholing krijgen van hun ouders. Een nieuwe post op de Google Blog laat zien wat Google allemaal kan en doet om hier hun steentje aan bij te dragen.

Zo heeft het bedrijf een ‘huiswerkfilter’ gepresenteerd voor Google Lens. Die gebruik je als je net niet helemaal uit dat lastige wiskundige vraagstuk komt. Ook voor ouders is dit een hulpmiddel in het thuis lesgeven aldus Google. Kwestie van je smartphone erbij pakken en Lens openen. Vervolgens maak je een foto van de som, vergelijking of formule en Google Lens helpt je bij het oplossen ervan.

Google geeft niet direct de oplossing, dat zou namelijk net iets te makkelijk zijn. Zo zie je namelijk eerst welke tussenstappen je moet ondernemen om tot het juiste antwoord te komen. Zo leer je er direct wat van, zodat je bij een volgende som direct en beter zelf aan de slag kunt.

In de post van Google worden nog meer handige initiatieven en hulpmiddelen genoemd om thuis te studeren en om ouders wat handvatten te geven om daarbij te helpen. Zo kun je denken aan het gebruik van Family Link en natuurlijk Google Assistent. Zo kan die digitale assistent bijvoorbeeld websites voorlezen, ook in het Nederlands.

Wat kan Google Lens nog meer?

Google Lens kan trouwens veel meer dan het helpen oplossen van een som. Zo vertaal je er menukaarten mee in het buitenland en vertelt Lens je alles over dat mooie schilderij in een museum. De app herkent tekst en laat je dat direct kopiëren, bewerken, opslaan of gebruiken als zoekopdracht. Daarnaast kun je barcodes scannen om zo meer productinformatie in te zien of snel te zien waar je dat specifieke product kunt kopen.

