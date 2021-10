Van A naar B zonder Google Maps: 4 alternatieven op een rij

Waarschijnlijk is Google Maps je standaard navigatie-app, maar er zijn meer manieren om van A naar B te komen. Deze doen qua functionaliteit zeker niet onder, maar zijn toch stukken minder populair. Dit zijn de beste alternatieven voor Google Maps.

De beste Google Maps-alternatieven

Google Maps is een ontzettend complete navigatie-app. Maar, misschien loop je tegen problemen aan, werkt de app minder goed op jouw vaste routes of vind je het geen fijne gedachte om gegevens met Google te delen.

Wat je beweegredenen ook zijn, er zijn meer dan genoeg uitstekende alternatieven voor Google Maps. Deze 4 andere navigatie-apps kun je gerust eens uitproberen. Omdat de populaire app Waze onderdeel is van Google, hebben we deze niet in de lijst opgenomen.

1. Here WeGo

Here WeGo werd ooit ontwikkeld door Nokia, maar staat inmiddels op eigen benen. De app staat bekend om haar vooruitstrevende karakter. Here Maps, zoals het programma eerst heette, was bijvoorbeeld één van de eerste navigatie-apps waarmee je offline kaarten kon downloaden. Inmiddels kun je mappen van vrijwel alle landen op je smartphone zetten.

Of je nu met de auto, fiets of het openbaar vervoer reist: Here WeGo laat zien hoe je er komt. Net als bij Google Maps hoef je alleen maar een adres in te vullen, waarna de app zelf de beste aanbevelingen voor je reis bij elkaar sprokkelt.

Verder houdt de app je op de hoogte van eventuele files, zodat je zo snel mogelijk op de bestemming aankomt. Heel soms loopt het alternatief voor Google Maps echter wel ietwat achter met het doorgeven van deze verkeershindernissen, dus houd hier rekening mee.

2. Maps.me

Maps.me is een opensource-navigatie-app. De applicatie gebruikt dus geen kaarten van Google, maar van OpenStreetMap, een privacyvriendelijk alternatief. Verder biedt Maps.me alles wat je van een moderne navigatie-app mag verwachten. Denk bijvoorbeeld aan heel nauwkeurige routebeschrijving en de mogelijkheid om kaarten (van bijvoorbeeld Nederland) offline op te slaan.

Ook handig: de ingebouwde gids. Maps.me is namelijk niet alleen een navigatie-app, maar ook een reisbegeleider. De app werkt samen met aanbieders van reisboekjes. zodat je tijdens een tripje naar Berlijn of Parijs altijd op de hoogte bent van lokale bezienswaardigheden, gezellige kroegen en goede restaurants. Helaas kost de reisgids-functie wel geld.

3. OsmAnd

OsmAnd is een andere populaire opensource navigatie-app. Extra leuk is dat het programma van Nederlandse makelij is. OsmAnd maakt net als Maps.me gebruik van OpenStreetMap en is daardoor ontzettend gedetailleerd. Op straatniveau kun je bijvoorbeeld zelfs individuele huisnummers op de kaart terugvinden. Zo weet je zeker dat je voor de juiste deur staat.

Verder beschikt OsmAnd over de mogelijkheid om kaarten offline op te slaan, fiets- en wandelroutes op te zoeken en behoedt de app je voor boetes. Tijdens het rijden zie je namelijk de maximumsnelheid. OsmAnd is gratis, maar door de betaalde versie aan te schaffen help je je landgenoten bij de ontwikkeling van dit volwaardige Google Maps-alternatief.

4. Sygic

Sygic is een van de meest complete alternatieven voor Google Maps. De app brengt je namelijk niet alleen van A naar B, maar zit boordevol extra functies. Neem nou de ingebouwde dashcamfunctie, die je smartphone omtovert in een camera die zijn blik op de weg houdt.

Ook handig: het oplichtende display. Sygic kan de route op je vooruit projecteren, wat vooral tijdens nachtelijke ritten veel fijner rijdt. Alsof dat nog niet genoeg is, kan Sygic je ook helpen met goedkoper tanken. De app is namelijk op de hoogte van lokale brandstofprijzen. Om al deze functies te gebruiken moet je wel een jaarabonnement à 30 euro afsluiten.

Navigeren met je Android

Hebben bovenstaande opties je niet weten te overtuigen? Check dan ons artikel over de beste offline navigatie-apps. Hierin behandelen we maar liefst vijf Android-programma’s waarmee je zonder databundel de weg vindt. Onze Android Auto-gids is ook een aanrader. In dit artikel behandelen we alle vragen die je mogelijk hebt over smartphonegebruik in het verkeer.