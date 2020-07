Google Maps Gratis Onze score 8

Google Maps laat tijdens het navigeren zien waar je bent, maar het blauwe bolletje op de kaart is niet altijd even accuraat. Daar komt nu verandering in, want de navigatie-app kan voortaan exact je locatie achterhalen. Zo werkt Live View in Google Maps.

Google Maps breidt Live View uit

De nieuwe functie werd opgemerkt door Android Police en zorgt ervoor dat je minder afhankelijk bent van het gps-signaal van je smartphone. Live View, dat vorig jaar werd onthuld, is namelijk uitgebreid. Voortaan gebruikt Google Maps je directe omgeving om precies te vertellen waar je bent.

Zo werkt de verbeterde versie van Live View in Google Maps:

Open de Google Maps-app op je Android-smartphone; Tik op jouw globale locatie op de kaart (het blauwe bolletje); Kies in het menu dat nu verschijnt voor de onderste optie: ‘Kalibreren met Live View’; Richt je smartphonecamera op herkenbare straatnaambordjes en gebouwen aan de overkant van de straat; Google Maps laat nu je exacte locatie op de kaart zien.

De functie is vooral handig voor wanneer je in een onbekende omgeving bent en het blauwe bolletje (dat je locatie laat zien) niet accuraat is. Tijdens het kalibreren maak je gebruik van augmented reality (ar). Hierbij komen de digitale en ‘echte’ wereld samen: de telefoon gebruikt de omgeving om je exacte locatie te schatten.

Probeer daarom om herkenbare objecten uit de omgeving in beeld te brengen, zoals een opvallend gebouw of bordje waarop de straatnaam duidelijk af te lezen is. Indien je de camera op een inwisselbaar huizenblok richt is de kans klein dat Google Maps je kan helpen.

Google zet in op Maps

Google rolt afgelopen maanden aan de lopende band updates uit voor Maps. Vorige week nog kreeg de navigatie-app bijvoorbeeld markeringen. Deze markers laten tijdens het navigeren zien waar café’s, restaurants en winkels zich bevinden. Al deze nieuwe functies kunnen de navigatie-app wel wat sloom maken. Wat je dan moet doen, lees je in onderstaand artikel.

