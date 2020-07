Google Maps heeft markeringen aan Street View toegevoegd. Hierdoor is het veel simpeler om bedrijven, café en winkels te vinden. Zo werkt het.

Google Maps-markeringen in Street View

De toevoeging komt niet als een verrassing. Eind juni werden de markers namelijk al uitgebracht voor de Amerikaanse versie van Google Maps. Nu kunnen ook Nederlandse gebruikers met deze handige Street View-toevoeging aan de slag.

Het werkt heel simpel. In de straatweergave van Google Maps zie je voortaan icoontjes op gebouwen staan. Deze geven aan welke winkel het is, hoe het restaurant heet of om wat voor bezienswaardigheid het gaat. Zodra je op het icoontje tikt krijg je een scherm met extra informatie te zien, waaronder openingstijden, een telefoonnummer en de website.

Ben je op zoek naar een specifieke winkel of café? Dankzij de markeringen loop je je bestemming niet zomaar voorbij. Ook is het handig om op deze manier alvast de omgeving voor te verkennen. Je kunt namelijk precies zien hoe het bedrijf, café of restaurant dat je zoekt eruitziet, zonder afhankelijk te zijn van een duidelijk naambordje op de gevel.

De markers maken gebruik van augmented reality (ar). Dit houdt in dat de icoontjes op de gebouwen in Street View van Google Maps geplakt worden. Zodra je begint te lopen bewegen de markeringen mee. De uitrol verloopt in fases. Zie je de markeringen momenteel nog niet? Dan zit er niets anders op dan geduld hebben.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

