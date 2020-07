Google Maps Gratis Onze score 8,5

Google Maps wordt een sociaal netwerk. Google brengt binnenkort een forse update voor de navigatiedienst uit waardoor je elkaar onder meer kunt volgen.

Hoe Google Maps een sociaal netwerk wordt

Het techbedrijf kondigt de update aan op zijn blog. De stap naar een sociaal netwerk komt niet helemaal uit de lucht vallen. Sinds vorig jaar kan een select groepje Google Maps-gebruikers al lokale ‘gidsen’ volgen in de navigatie-app. Die functie wordt nu wereldwijd uitgerold: voortaan kun je iedereen volgen.

Op die manier blijf je op de hoogte van de beste lokale café’s, eettentjes en musea. Zodra het profiel dat jij volgt een update op Google Maps plaatst, zoals een beoordeling van een restaurant, krijg jij dit te zien in het Updates-tabblad van de app. Ook wanneer diegene nieuwe foto’s of nieuwe lijstjes maakt (zoals een goede wandelroute) word je hiervan op de hoogte gesteld.

Zoals het een degelijk sociaal netwerk betaamt kun je ‘filteren’ op wie je wil volgen. Ben je bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd in veganistische restaurants, of ben je dol op friet? Dan zie je op de profielpagina van de gidsen wat hun specialiteiten zijn.

De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan dus een paar dagen tot weken duren voordat jij de nieuwste versie van Google Maps op je telefoon hebt staan. Wil je anoniem blijven? Dat kan. Via het instellingenscherm in Google Maps kun je jouw profiel op privé zetten, zodat niemand je kan volgen.

→ Download Google Maps in de Play Store (gratis)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Google Maps zet dus stappen naar het worden van een sociaal netwerk. Het is niet de eerste keer dat Google dit probeert. In 2018 trok het bedrijf plotseling de stekker uit Google Plus, een sociaal netwerk dat nooit wist door te breken. Google Plus is niet de enige Google-dienst die nooit wist aan te slaan. In onderstaand artikel staan we stil bij het ‘Google-kerkhof’, oftewel apps en diensten die de nek om werden gedraaid.