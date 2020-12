Forse update voor Google Maps: 4 vernieuwingen op een rij

Beetje bij beetje wordt Google Maps een sociaal netwerk. Een forse update voor Googles kaartendienst voegt onder meer een tijdlijn toe waarin je statusupdates van anderen kunt volgen. Ook is het mogelijk om via Maps met bedrijven te chatten.

De nieuwe versie van Google Maps rolt gefaseerd uit voor alle Android-smartphones. Het kan dus een paar dagen tot weken duren voordat je de update binnenkrijgt.

1. Tijdlijn

Allereerst heeft Google Maps er een tijdlijn bijgekregen, die je kent van sociale media als Facebook. Deze tijdlijn wordt gevuld door lokale gidsen, mensen die je op Maps volgt en bedrijven.

In het ‘Ontdekken’-tabblad van de Android-app blijf je zo bijvoorbeeld op de hoogte van nieuwe restaurants die bij jou in de buurt zijn geopend, of krijg je een lokale wandelroute voorgeschoteld.

2. Chatten met bedrijven

Verder kun je vanaf nu via Google Maps contact opnemen met bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld vragen of de bakker om de hoek ook glutenvrije producten verkoopt. Vooralsnog kun je alleen chatten met geverifieerde bedrijven: ondernemers moeten zich aanmelden bij Google Maps en vervolgens een code invullen om een ‘vinkje’ op de kaartendienst te krijgen.

3. Preciezere kaarten

Ook heeft Google sommige kaarten in Maps gedetailleerder gemaakt. De plattegronden laten bijvoorbeeld de verkeersrichtingen zien en geven aan waar voetgangers kunnen oversteken. Het is onduidelijk of deze preciezere kaarten ook in Nederland uitrollen.

4. Focus op deelvervoer

Tot slot haalt Google Maps de banden met taxidiensten aan, zoals Uber. Er is namelijk een nieuw menu aan de app toegevoegd voor dergelijke vervoersopties. Je kunt hier toestemming geven aan Google Maps om je precieze locatie bijvoorbeeld naar Uber door te sturen. Zo kunnen zij een preciezere prijsopgave doen wanneer je een route checkt in Maps.

Afgelopen juli zette Google de eerste stap om van Maps een volwaardig sociaal netwerk te maken door volop in te zetten op Local Guides. Dit zijn lokale gidsen die je bijvoorbeeld alles kunnen vertellen over de beste cafe’s en restaurants in de buurt. De volgende stap is nu gezet dankzij de toevoeging van een tijdlijn: een kenmerken onderdeel van vrijwel iedere andere social media-app.