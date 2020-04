Google Meet Gratis Onze score 8

Straks kan iedereen gratis videobellen met Google Meet. De dienst kost normaal gesproken geld, maar is tijdelijk kosteloos te gebruiken. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.



Google Meet tijdelijk gratis

Dat maakt Google bekend via een persbericht. Google Meet was al langer beschikbaar voor mensen met een G Suite-account, zoals studenten en zakelijke gebruikers. Het enige dat je nodig hebt om te beginnen met videobellen, is een Google-account. Deze kun je gratis aanmaken. Zo start je een gratis videogesprek via Google Meet:

Ga naar de wachtlijst van Google Meet in je browser of installeer en open de Android-app; Log eventueel in op je Google-account met je aanmeldgegevens; Maak zelf een nieuwe meeting aan en nodig anderen uit, of sluit aan bij een andere digitale bijeenkomst die door iemand anders wordt georganiseerd; Bepaal vervolgens of je wil videobellen, of het liever bij alleen audio houdt.

Normaal gesproken kost Google Meet dus geld, maar tot en met 30 september 2020 worden geen kosten gerekend. De dienst wordt in de komende weken voor iedereen uitgerold. Leveren bovenstaande stappen nog geen succes op? Dan moet je waarschijnlijk nog even wachten voordat je bent toegelaten. Door je aan te melden voor de wachtlijst van Google Meet krijg je direct een berichtje zodra de dienst voor jou geactiveerd is.

→ Download Google Meet in de Play Store (gratis)



Videobellen: dit zijn de opties

Google Meet is een programma om met elkaar te videobellen. Het maakt hierbij niet uit wat voor apparaat je collega’s, familie of vrienden gebruiken, want de applicatie is voor alle platformen beschikbaar, waaronder Android en Windows. Ook is het mogelijk om je scherm te delen, zodat andere deelnemers mee kunnen kijken en bijvoorbeeld feedback geven.

Aanbieders van videobel-apps beleven dankzij het vele thuiszitten gouden tijden. Op Android Planet hebben we de afgelopen weken veel geschreven over alle manieren om op afstand tóch contact met elkaar te hebben. Houseparty is bijvoorbeeld ideaal voor het organiseren van digitale huisfeestjes. Check ook ons artikel met videobel-tips om het verplichte thuiszitten zo goed mogelijk te laten verlopen.