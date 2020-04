Google Meet-update voegt 4 functies toe, waaronder rasterweergave

Google Meet Gratis Onze score 8

Google Meet heeft een forse update gekregen. Er zijn in totaal vier functies toegevoegd, waaronder de langverwachte rasterweergave zodat je alle gespreksdeelnemers tegelijk kunt zien.



Google Meet-update voegt 4 functie toe

Google kondigt het nieuws aan via een persbericht. In totaal voert men vier verbeteringen door. De meeste verbeteringen rollen eerst uit naar desktopgebruikers alvorens ze naar de Android-app van Google Meet komen. De update rolt geleidelijk uit: het kan dus een paar dagen duren voordat je met onderstaande functies aan de slag kunt.

1. Rasterweergave

De belangrijkste verbetering is de zogeheten ‘rasterweergave’, waardoor je in een groepsgesprek zestien mensen tegelijkertijd in één scherm kunt zien. Voorheen kon je maximaal vier mensen tegelijk aankijken. Tijdens een gesprek kun je de rasterweergave zelf aanzetten.



2. Chrome-tabblad presenteren

Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om een tabblad uit je browser te presenteren. Hierdoor hoef je dus niet je hele scherm te delen met anderen. Extra fijn is dat je via een Chrome-tabblad ook video’s met audio kunt presenteren. De optie werkt vooralsnog alleen in Googles eigen Chrome-browser.

3. Omgaan met weinig licht

Google zet vanaf nu kunstmatige intelligentie in om de lichtkwaliteit van videogesprekken te verbeteren. Het doel is simpel: gespreksdeelnemers beter zichtbaar maken. De functie is vooral handig tijdens vergaderingen in de avonduren. De functie rolt eerst uit naar de app-versie van Google Meet en pas later naar desktopgebruikers.

4. Ruisonderdrukking

De kunstmatige intelligentie heeft er nog een taak bijgekregen: ruisonderdrukking. Tijdens videogesprekken probeert Google Meet voortaan namelijk uit zichzelf afleidende geluiden op de achtergrond te dempen, zoals een blaffende hond of voorbijrijdende auto. Dit gebeurt automatisch.

→ Download Google Meet in de Play Store (gratis)

