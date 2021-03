De Play Store gaat anonieme gebruikersinformatie combineren om nieuwe apps sneller te installeren op je smartphone. De applicaties moeten bovendien soepeler opstarten en draaien en minder stroom verbruiken. Dit weten we tot dusver.

Lees verder na de advertentie.

Play Store wil apps efficiënter installeren

De Play Store is Googles app- en gamewinkel voor Android en is in de afgelopen jaren op meerdere manieren verbeterd om apps efficiënter te installeren op je toestel. De nieuwste verbetering draagt de naam ‘App install optimization’ en staat uitgelegd in een Google-ondersteuningspagina. 9to5Google ontdekte dit document. Google heeft de functie nog niet officieel aangekondigd, dus sommige zaken zijn nog onduidelijk.

Wel is duidelijk dat Google je straks gaat vragen om App install optimization in te schakelen in de Play Store. Hoe meer mensen dit doen, hoe beter Google kan registreren welke onderdelen van een app mensen als eerste gebruiken na de installatie. Die informatie moet Google helpen om je appgebruik op drie manieren te verbeteren. Zo kan de Play Store apps efficiënter installeren.

Het ondersteuningsdocument claimt dat je straks sneller apps kunt installeren, dat ze sneller opstarten en soepeler draaien en dat ze de processor, accu en het opslaggeheugen van je toestel minder belasten. Hoewel dat natuurlijk goed klinkt, is het nog niet duidelijk hoe Google deze verbeteringen wil realiseren en in hoeverre je er echt iets van gaat merken.

Anonimiteit

De technische analyse van App install optimization gebeurt anoniem, belooft Google. De feature kijkt niet naar je naam, e-mailadres of andere gebruikersinformatie. De feature kijkt ook niet naar de gegevens die je ontvangt en verstuurt in de app of naar andere apps of activiteiten op je smartphone of tablet, aldus het ondersteuningsdocument.

Mocht je toch geen behoefte hebben aan App install optimization, dan kun je de feature straks uitschakelen in de instellingen van de Play Store. Dat kan nu nog niet. De feature verschijnt volgens 9to5Google in de Play Store-versie 24.5.13. Het is nog niet duidelijk wanneer deze versie – via een automatische update – beschikbaar komt. Vermoedelijk gebeurt dit binnen een paar dagen tot weken.

Google verbetert de Play Store ook op andere manieren. Zo kun je sinds kort Play Point-punten sparen voor gratis Android-apps en krijgt de appwinkel een nieuw, slimmer ontwerp.

Lees meer over de Play Store: