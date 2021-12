Google TV-app in Nederland: dit kun je ermee

De Google TV-app is nu beschikbaar in Nederland en vervangt de Play Films-app die standaard op Android-telefoons staat. In dit artikel lees je wat er allemaal is veranderd in de app – en wat je ermee kunt.

Google TV-app in Nederland

Als je de Google Play Films-app op je Android-smartphone opent, zul je zien dat deze is veranderd. De applicatie heet nu ‘Google TV’ en ziet er ook iets anders uit. De basis is echter hetzelfde gebleven: je gebruikt de app om te zoeken naar films en kunt ze vervolgens huren of kopen. De prijzen verschillen per film en niet iedere titel is te koop én te huur. Bij nieuwere films moet je soms eventjes wachten voordat je ze ook kan huren.

Andere streamingdiensten, zoals Amazon Prime Video en Disney Plus, zijn nu ook geïntegreerd. Hierdoor kun je door het aanbod van deze apps bladeren. Als je zoekt naar een specifieke titel, geeft de Google TV-app – mits dit het geval is – ook aan dat deze bij Disney Plus of Prime Video te zien is, en je ‘m dus niet hoeft te huren of kopen bij Google zelf.

Netflix ontbreekt helaas in de Google TV-app. Zoek je bijvoorbeeld naar ‘Interstellar’ (een film die al lange tijd op Netflix staat), dan krijg je weliswaar te zien dat Prime Video ‘m ook heeft – maar Netflix is nergens te bekennen. We weten niet of het Netflix-aanbod op een later moment alsnog aan de Google TV-app wordt toegevoegd.

Verder kun je in de Google TV-app een kijklijst bijhouden met de films en series die je nog wil zien. Het toevoegen van titels aan je kijklijst is heel simpel: bij elke film of serie zie je aan de linkerkant een kijklijst-knopje staan, naast de opties om een titel als bekeken te markeren, of ‘m te (dis)liken.

Google TV Google LLC 7,4 (1.977.410 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Google TV-app: zo krijg je ‘m

De Google Play Films-app op je telefoon wordt automatisch vervangen door Google TV, als je automatische updates aan hebt staan. Je kan ook de Play Films handmatig bijwerken door naar de applicatie te zoeken in de Play Store en dan op de groene updateknop te tikken.

De Google TV-naam wordt overigens ook gebruikt bij de meest recente Chromecast: de Chromecast met Google TV. De hdmi-dongle heeft een volwaardige interface waar veel dezelfde functies in te vinden zijn. Meer weten? In de Chromecast met Google TV review (of de video hieronder) vertellen we je er alles over.