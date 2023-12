GTA VI komt pas in 2025: deze GTA’s speel je tijdens het wachten

Het is eindelijk zo ver: na jaren wachten is de eerste trailer voor Grand Theft Auto VI verschenen, maar het duurt nog even voordat de game daadwerkelijk te spelen is. Tot die tijd kun je je vermaken met deze oudere GTA-games op je smartphone of tablet.

GTA op je Android-smartphone spelen doe je zo

De spellenreeks Grand Theft Auto is een van de populairste ter wereld. Rockstar Games – de uitgever van de spellen – heeft er ruim tien jaar over gedaan om het eerste voorproefje van het nieuwste deel uit te brengen. Met de komst van de eerste trailer voor Grand Theft Auto VI komt veel hype, maar ook teleurstelling, want de game verschijnt pas over twee jaar, in 2025.

Genoeg tijd om alle oudere GTA-games nog eens te herbeleven dus. Gelukkig kan dat bij veel gewoon vanaf je Android-smartphone of tablet, want Rockstar Games heeft een handvol GTA’s ook op de Play Store uitgebracht. En wil je de meest recente game – Grand Theft Auto V – op je smartphone spelen? Dan leggen we je ook uit hoe je dat doet.

GTA V op Android via cloud-gaming

Xbox Game Pass is een abonnement waarmee je toegang krijgt tot een enorme bibliotheek aan Xbox-games. Met de Cloud Gaming Bèta stream je games van externe consoles naar je smartphone. Je hebt dan geen Xbox nodig. Alleen een stabiele internetverbinding. In de spelbibliotheek vind je ook Grand Theft Auto V.

Heb je wel zelf een Xbox One, Series S of Series X? Dan kun je ook je eigen games streamen naar je smartphone via de Xbox-app voor Remote Play. Je hoeft dan geen betaald abonnement af te sluiten.

PS Remote Play gebruik je om op afstand games van je Playstation 4 of 5 te spelen. De games worden dus via internet naar je smartphone gestreamd vanaf de console die je thuis hebt staan. Zo speel je zelfs titels die grafisch veel te zwaar zijn voor je smartphone, zoals Grand Theft Auto V.

Je kunt het beste een draadloze controller via bluetooth verbinden met je smartphone, zoals bijvoorbeeld je oude Stadia-controller. Een digitale controller op je scherm wordt in sommige gevallen ook ondersteund, maar zorgt niet voor de optimale speelervaring.

Grand Theft Auto’s in de Google Play Store

Heb je geen console of wil je liever geen abonnement op Xbox Game Pass? Probeer dan de GTA-games in de Google Play Store. Alle games kosten minder dan 10 euro, maar bij Liberty City Stories en Chinatwon Wars krijg je de eerste 30 minuten gratis. Je download ze via de links hieronder.

GTA: III is de eerste echte 3D-game in de GTA-serie. Je speelt als Claude in Liberty City (New York) en doet missies binnen de criminele wereld voor verschillende bendes, terwijl je wraak zoekt op degenen die je bedrogen hebben. Je werkt met maffiabazen en corrupte agenten terwijl je het criminele pad bewandelt.

GTA: Vice City speelt zich af in dezelfde stad als GTA VI dat zal doen: Vice City (Miami). De game speelt zich af in de jaren 80 en jij, Tommy Vercetti, bent uit op wraak na een gefaalde drugsdeal. Samen met maffiabazen bouw je een imperium in de stad op en kom je erachter wie wel en niet te vertrouwen zijn.

GTA: San Andreas is een ontzettend bekende titel in de GTA-serie. Je begint in Los Santos (Los Angeles) als CJ, wiens moeder net is vermoord. Je raakt verstrikt in bende-oorlogen en ontdekt de andere steden als Las Venturas (Las Vegas) en San Fierro (San Fransisco), waar je via missies de waarheid van corruptie ontdekt.

Let op: The Definitive Edition komt op 14 december 2023 naar Netflix en de Play Store. Dit zijn de ‘verbeterde’ versies van Grand Theft Auto III, Vice City en San Andreas die eerder uitkwamen op PC en Consoles. Je kunt je nu alvast vooraf registreren in de Google Play Store, zodat de games direct worden gedownload als ze beschikbaar zijn. Je hebt wel een Netflix-account nodig om de games te spelen.

GTA: Liberty City Stories en GTA: Chinatown Wars zijn beide titels ontwikkeld voor handheld consoles als de Nintendo DS en de Playstation Portable. Bij deze games krijg je de eerste 30 minuten gameplay gratis, waarna je in de app de volledige versie kunt downloaden.

Heb je de Grand Theft Auto VI-trailer nog niet gezien? Bekijk hem dan hieronder en laat ons weten wat jij gaat doen tot 2025 in de reacties hieronder.

