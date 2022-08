Met een groep op stap geweest? Tikkie verrekent nu de kosten

De populaire betaal-app Tikkie komt met een nieuwe functie. Je kunt nu een groep aanmaken om gezamenlijke betalingen eerlijk te verrekenen. Bijvoorbeeld na een festival, avondje stappen of vakantie met een groter gezelschap.

Groepsuitgaven berekenen met Groepie van Tikkie

De Tikkie-app van ABN AMRO is al jaren een populaire app voor het versturen van betaalverzoekjes. Vanaf de nieuwste update krijgt de app ook de ‘Groepie’-functie. Zo noemt Tikkie het aanmaken van een groep. Met Groepie hoef je niet meer zelf je uitgaven te berekenen en een betaalverzoek te sturen.

Je kunt je vrienden, collega’s of kennissen uitnodigen met een linkje via bijvoorbeeld WhatsApp of sms. Nadat iedere gebruiker is toegevoegd en zijn/haar uitgaven heeft ingevuld, worden deze automatisch verrekend. De app laat iedereen dan weten hoeveel ze moeten betalen of zullen ontvangen om de kosten eerlijk te verdelen.

Om van Groepie gebruik te maken, moet iedere deelnemer de Tikkie-app geïnstalleerd hebben. Heeft iemand dat niet? Dan kun je er voor kiezen om deze persoon handmatig toe te voegen. Iemand die wel de Tikkie-app heeft, zal de uitgaven van de persoon zonder Tikkie moeten toevoegen. Om het proces zo makkelijk mogelijk te maken, is het downloaden van de Tikkie-app een aanrader.

Concurrentie met WieBetaaltWat

Misschien herken je wat Groepie doet van een andere bekende ‘verreken-app’, namelijk WieBetaaltWat, inmiddels bekend als Splitser. Deze app bestaat al een hele tijd en laat gebruikers eigenlijk hetzelfde doen. Groepie concurreert daar dus zeker mee en kan, gezien het grote aantal Tikkie-gebruikers, een best populair alternatief zijn voor de WieBetaaltWat-app.

Groepie en WieBetaaltWat maken het verrekenen van uitgaven dus een stukje simpeler, maar er zijn nog meer apps om je te helpen overzicht te krijgen in je uitgaven en uitkomsten. In een eerder artikel gaven we je vijf apps die ondersteuning bieden bij je geldzaken.

