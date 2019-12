Telecomproviders hebben zich de afgelopen jaren gerealiseerd dat internet de grootste kostenpost is geworden. Nadat de prijzen van internetbundels werden verhoogd, hebben vrijwel alle telecomproviders ook een datalimiet vastgesteld. Als je een limiet van 200 megabyte hebt, is het fijn als je daar bijvoorbeeld 10 procent van kunt besparen. Dat is het doel van de Android-app Onavo Extend, die slimmer probeert om te gaan met je 3G-databundel. De app comprimeert je mobiele dataverkeer en houdt bij hoeveel je precies verbruikt en welke apps de grootste boosdoeners zijn. Daarnaast beheert Onavo Extend een uitgebreid cache-geheugen van verschillende apps op het interne geheugen, waardoor veel online content niet opnieuw geladen hoeft te worden.



Het is ook mogelijk om een datalimiet in te stellen. Hierdoor heb je aan het einde van de maand geen plotselinge extra kosten. Onavo Extend is ook een zeer fraai uitziende app met een mooi en overzichtelijk design. Het aantal megabytes dat je aan het einde van de maand hebt bespaard, maakt de app beeldend door een voorbeeld te geven van wat je deze maand extra hebt kunnen doen: zoals 5000 extra mails versturen.

Onavo Extend is echter wel exclusief beschikbaar voor specifieke Android-toestellen met Ice Cream Sandwich. Kijk na het installeren even of je smartphone wordt ondersteund. Zo werkt de app bijvoorbeeld niet met aangepaste Android-software en -kernels. Als je geen melding krijgt, kun je de app gewoon gebruiken.

Update: AndroidPlanet-bezoeker René meldt dat bij het gebruik van Onavo Extend in combinatie met Exchange-achtige oplossingen als Notifylink het Exchange-dataverkeer verloren kan gaan. Dit komt omdat het dataverkeer dan via de servers van Onavo Extend gaat in plaats van de Exchange-servers. Dit gebeurt mogelijk ook bij andere apps die hun eigen servers nodig hebben.

Download: Onavo Extend (gratis)