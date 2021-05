7 handige Google-apps die je misschien nog niet kent

We kennen allemaal wel de Google-apps die standaard op je Android-toestel staan, maar dat zijn niet de enige apps van het bedrijf. Hoog tijd dus om een paar van deze onbekendere, maar zeer handige Google-apps te verzamelen.

Top 7 onbekende én handige Google-apps

Populaire Google-apps, zoals Drive, Gmail, Maps en Foto’s zijn voor vele Android-gebruikers onmisbaar. Toch weet niet iedereen dat Google naast deze standaard-apps ook een hoop andere applicaties heeft ontwikkeld. Zeven van deze minder bekende apps zetten we in dit artikel voor je op een rijtje.

1. Files by Google

De Files-app van Google werd voor het eerst gelanceerd als Files Go, een lichtgewicht bestandsbeheerder voor smartphones met Android Go. Android Go is het besturingssysteem voor telefoons met trage hardware. Inmiddels is de Files-app ook beschikbaar voor alle reguliere Android-toestellen. Gebruikers hebben dankzij deze app snel toegang tot lokale opslag en kunnen eenvoudig ongewenste bestanden wissen.

Files by Google: Clean up space on your phone Google LLC 9,2 (4.335.298 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Expedities

Noodzakelijk? Misschien niet. De app Expedities van Google is vooral erg leuk en leerzaam. Expedities is een virtual reality-leermiddel die het maken van virtuele reizen mogelijk maakt. Gebruikers kunnen historische bezienswaardigheden van dichtbij bekijken, diepzeeduiken en zelf zonder zwaartekracht door de ruimte zweven. Daarbij is het ook mogelijk zelf expedities samen te stellen en te delen.

Expeditions Google LLC 8 (5.188 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Fotoscan van Google Foto’s

Fotoscan van Google Foto’s is één van de betere apps om fysieke foto’s of documenten in digitale vorm op te slaan. Dankzij de goed ontwikkelde camerasoftware van Google maakt de app van een foto een verbeterde digitale scan. De app maakt het zo bijvoorbeeld mogelijk om documenten zonder fletse lichtvlekken te digitaliseren. Daarbij biedt Fotoscan van Google Foto’s functies als automatisch bijsnijden en perspectiefcorrectie. Alle gescande foto’s en documenten worden opgeslagen in de app van Google Foto’s.

PhotoScan by Google Photos Google LLC 8,6 (138.442 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Google My Maps

Met de Google My Maps-app kun je op een kaart je eigen aanwijzingen en details toevoegen. Zo kun je bijvoorbeeld favoriete restaurants in de stad markeren en deze vervolgens met vrienden delen. De app maakt het daarnaast mogelijk om verschillende kaarten te maken en deze op te slaan voor later gebruik.

Google My Maps Google LLC 7,6 (80.467 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Google Authenticator

De Google Authenticator-app biedt de optie om tweestapsverificatie-codes aan accounts toe te voegen. Met tweestapsverificatie leg je een extra beveiligingslaag over je accounts, omdat je bij het inloggen naast het invoeren van een wachtwoord ook een code nodig hebt.

Dit is aan te raden (en erg belangrijk) als je op zoek bent naar een manier om je online-accounts beter te beveiligen. De app ondersteunt talloze diensten, werkt gemakkelijk en snel en biedt uitgebreide ondersteuning. Uiteraard moet je deze extra beveiligingslaag wel binnen de desbetreffende apps of diensten aanzetten.

Het grootste voordeel van Google Authenticator ten opzichte van andere apps uit dit ‘genre’ is de backup-functie. Zo is het mogelijk om tien backup-codes te gebruiken om alsnog in te loggen bij apps. Dit komt goed van pas wanneer je bijvoorbeeld je smartphone kwijtraakt, of door een andere oorzaak geen code kunt ontvangen.

Google Authenticator Google LLC 7,8 (306.374 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. Google Arts & Culture

Google Arts & Culture maakt het mogelijk om vanuit je luie stoel ruim 100.000 kunstwerken uit verschillende musea wereldwijd te bekijken. Daar blijft het niet bij. Er is namelijk ook een selectie aan kunstwerken die je gedetailleerd én in hoge resolutie kan bezichtigen.

Naast het opdoen van kennis is de Google Arts & Culture-app ook een voorzien van games, filters en (uiteraard) augmented reality. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld doormiddel van een puzzel of kleurplaat – op een toegankelijke manier – kennismaken met kunst en cultuur.

Google Arts & Culture Google LLC 8,4 (45.452 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

7. Measure

Measure komt vooral goed van pas wanneer je zonder meetlint toch snel iets wil opmeten. De app maakt gebruik van de camera van je smartphone en augmented reality, en stelt je zo in staat om de hoogte, breedte en lengte van een object te meten. Hoewel de metingen ietwat minder nauwkeurig zijn dan een ouderwetse duimstok, komt de app wel erg goed van pas wanneer je enkel een geschatte waarde nodig hebt.

Measure Google LLC 6 (22.495 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

