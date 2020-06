Of je nu je eerste kilometers maakt of een getrainde renner bent: een goede hardloop-app komt altijd goed van pas. In dit artikel zetten we vier uitstekende smartphone-apps op een rijtje.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste hardloop-app voor Android: 4 uitstekende opties

Hardlopen kun je altijd en overal. Je bent niet afhankelijk van de openingstijden van sportscholen, hebt geen team nodig (al kan samen met vrienden hardlopen wel motiverend werken) en het kost niets. De enige benodigdheden zijn goede schoenen, een gezonde dosis motivatie en een beetje ruimte om vrij te kunnen bewegen.

Een hardloop-app is absoluut geen vereiste, maar voor veel mensen wel een fijn steuntje in de rug. Een goede hardloop-app houdt namelijk niet alleen je hardlooptijden en afgelegde route bij, maar probeert je ook verder te helpen aan de hand van deskundige schema’s of handige tips. Wel moet hij lekker simpel werken: je wil aan het begin van je rondje niet zitten prutsen met het aanzetten van de app. Hierbij drie fijne hardloop-apps, met één verrassende outsider.

1. RunKeeper

RunKeeper is al jaren een vaste waarde als het op hardlopen aankomt. De hardloop-app van schoenenfabrikant Asics is een hardloopcoach, stopwatch en motivator ineen. Iedere stap wordt gemeten en na afloop krijg je een overzicht van je route en relevante statistieken te zien. Tijdens het hardlopen kun je ervoor kiezen om de coachfunctie aan te zetten. Deze motiveert je om die eindstreep te halen.

Daarover gesproken, dankzij de Spotify-integratie kun jij onderweg in gedachten wegdromen bij je muziek, in plaats van je pijnlijke kuiten. Extra leuk is dat de muziek wordt afgespeeld op basis van je tempo. Tijdens een sprintje gaat de muziek dus ook sneller. Ook is het leuk dat RunKeeper uit zichzelf aangeeft hoe snel je hardlooprondje was. Middels trofeeën probeert de hardloop-app je te motiveren om de lat iedere training weer net ietsjes hoger te leggen.

→ Download RunKeeper in de Play Store (gratis)

2. Nike Run Club

Ben je samen met vrienden op zoek naar een hardloop-app? Dan moet je Nike Run Club eens proberen. Deze app van het welbekende lifestylemerk is namelijk heel sociaal en daarmee ideaal voor vriendenclubjes die elkaar willen uitdagen. Nike Run Club combineert competitiedrang en plezier met gemak.

Bovendien zit de app goed in elkaar en straalt de vormgeving sportiviteit uit. Ook de hapklare trainingen, die in samenwerking met meditatie-app Headspace zijn gemaakt, zijn een leuke toevoeging. Hierbij proberen diverse coaches je middels motiverende opdrachten de eindstreep te laten halen.

Nike Run Club houdt je hardloopsessies bij, rekent je gemiddeldes uit en probeert je te motiveren aan de hand van badges en uitdagingen. Je krijgt bijvoorbeeld een trofee wanneer je je persoonlijke record op een afstand verbreekt. Een leuke toevoeging is dat je in Run Club trainingen van door Nike gesponsorde atleten kunt kijken. Zo krijg je een kijkje in de keuken van de echte toppers. Ook werkt de app natuurlijk extra goed samen met mensen die op Nike-schoenen hun rondjes doen.

→ Download Nike Run Club in de Play Store (gratis)

3. Adidas Running

Adidas Running (voorheen Runtastic) is de grote tegenhanger van Nike Run Club. Deze hardloop-app is namelijk van aartsrivaal Adidas. De gratis versie blijft op de oppervlakte en houdt het bij de basics. Je kunt zodoende trainingen registreren en wat relevante statistieken uitlezen – zoals je gemiddelde tempo – maar daar blijft het dan ook bij.

Echt interessant wordt het pas wanneer je de portemonnee trekt. Wie 9,99 euro per maand betaalt (of 59,99 euro per jaar) krijgt hiervoor namelijk meerdere interessante functies terug, waaronder uitgebreide hardloopschema’s. Op die manier kun je je ideaal voorbereiden op hardloopwedstrijden. Ook zijn de schema’s een aanrader voor hardlopers die simpelweg fit(ter) willen worden.

Draag je Adidas-schoenen tijdens het hardlopen? Dan kun je de sportprestaties per schoen analyseren; een leuk detail. Ook kun je sporthorloges van Garmin en Polar aan Adidas Running koppelen om zoveel mogelijk relevante gegevens aan elkaar te knopen.

→ Download Adidas Running in de Play Store (gratis)

4. Strava

Strava was jarenlang een hele degelijke hardloop-app. Dat is het nog steeds, indien je bereid bent om de portemonnee te trekken. Sinds mei 2020 zijn namelijk een hoop functies die voorheen gratis waren achter een betaalmuur geplaatst, waaronder de geliefde klassementsweergaven. Om winstgevend te worden, heeft Strava echter besloten om gebruikers richting abonnementen te bewegen.

Hier is opzich weinig mis mee: niets is gratis en ook de Strava-medewerkers willen graag iedere maand salaris. Voor beginnende hardlopers is Strava hierdoor echter geen aanrader meer.

Wie op een toegankelijke manier kennis wil maken met buitensporten – of dat nu door middel van hardlopen, wielrennen of mountainbiken is – heeft betere alternatieven. Fanatieke sporters zijn wel op hun plek bij Strava. Voor een vast bedrag van 5 euro per maand krijg je namelijk een hoop fijne, sportieve functies tot je beschikking.

→ Download Strava in de Play Store (gratis)

Gezond met je smartphone

In juni 2020 staat Android Planet in het teken van gezondheid. We helpen je gezonder leven met je smartphone door te schrijven over sportieve apps, tips en duiken in belangrijke thema’s aan de hand van achtergrondverhalen. Onderstaande verhalen kwamen eerder al voorbij in het maandthema: