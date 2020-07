Tijdelijk kun je bij Hatsa, een online shophulp, 150 euro aan Bol.com-tegoed winnen. Daarvoor hoef je je alleen gratis aan te melden en een shoppingboard te maken. Lees hier hoe de winactie (en Hatsa) het werkt.

Wat is Hatsa?

Hatsa biedt een online shopping-platform aan en verpakt dit in een handige Android-app. Op het platform kun jij – als online shopper – producten bewaren waar je interesse in hebt en die je mogelijk wil delen met anderen. Op deze manier bewaar jij je aankoopinteresses op één plek en kun je ze ook niet kwijtraken of vergeten. Handig is dat Hatsa je ook op de hoogte houdt van alle ontwikkelingen rondom de bewaarde producten.

Zo werkt Hatsa

Hatsa werkt vrij simpel: je maakt eerst een gratis account aan en creëert dan je eerste ‘shoppingboard’. Dit klinkt misschien een beetje lastig, maar je hoeft alleen een link van een product op het shoppingboard te plakken en Hatsa doet vervolgens de rest. De app haalt alle relevante informatie op, zoals de actuele prijs, afbeeldingen en omschrijving.

Dit werkt met iedere webshop, waardoor het dus niet uitmaakt of je kleding, elektronica, smartphones, woonaccessoires of zelfs vakanties wil bewaren. In de Hatsa-app zit bovendien een handige deelknop, waarmee je een product in één keer op je shoppingboard zet.

Ook handig is dat je zelf kunt bepalen of je shoppingboard privé of openbaar is. Kies je voor een ‘privé board’, dan kun je makkelijk je aankoopinteresses bewaren zonder dat anderen dit zien. Kies je voor ‘openbaar’, dan kun je juist makkelijk met anderen delen welke producten jij tof vindt. Of deel je shoppingboard met specifieke personen, wat handig is als je samen aankopen moet doen. Bijvoorbeeld als je samen met je partner de nieuwe huiskamer gaat inrichten, of met vrienden een verjaardagscadeau moet aanschaffen.

Ben je juist op zoek naar inspiratie van anderen? Volg dan de shoppingboards van andere Hatsa-gebruikers. Je krijgt een melding op je smartphone als deze specifieke personen een nieuw board hebben gemaakt. Ook kun je deze producten vervolgens liken of er een reactie bij plaatsen.

