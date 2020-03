Hayu Gratis Onze score 7

Hayu is een streamingdienst speciaal voor het kijken van reality-televisie, maar is het de moeite waard? Dat lees je in onze Hayu review.

Hayu review

Hoewel Netflix steeds meer reality-tv aanbiedt, met onder andere Love is Blind en The Circle, moeten liefhebbers van dit genre bij streamingdienst Hayu zijn. Hayu laat je kijken naar Keeping Up With the Kardashians, The Real Housewives of Atlanta en andere internationale hits. Vaak vlak na de uitzending in de Verenigde Staten.

Hayu heeft een enorme database aan content met trashy reality televisie. Met meer dan 7000 afleveringen van ruim 200 series hoef je jezelf voorlopig niet te vervelen, maar er zit helaas geen Nederlands aanbod in deze database.

Matige app

De app waar je deze series mee bekijkt, heeft een aantal prettige functies. Zo is het mogelijk om afleveringen te downloaden, zodat je ze offline kunt kijken. Ook krijg je de optie om een pincode in te stellen, zodat kinderen niet de verkeerde dingen zien. Uiteraard is ook een Chromecast-functie aanwezig.

Maar er mist ook nog een hoop. Zo zijn de instellingen zeer beperkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de beeldkwaliteit aan te passen om data te besparen en je kunt geen profielen aanmaken. Tevens is de app erg traag en niet naar het Nederlands vertaald.

Problemen met ondertiteling

Een ander gemis is Nederlandse ondertiteling. Ondertiteling is veel werk, zeker als je programma’s razendsnel wil aanbieden na de uitzending in de Verenigde Staten. Door geen Nederlandse ondertiteling aan te bieden, zijn de programma’s voor een grote groep Nederlanders niet toegankelijk. Zo kun je de Kardashians heel lastig bijhouden.

Ook de Engelse ondertiteling is niet perfect. Kijk je via een Chromecast, dan worden de onderste en bovenste zin omgewisseld waardoor het eigenlijk niet meer te volgen is. In de Play Store werd daar ruim een jaar geleden al over geklaagd en blijkbaar is het probleem nog steeds niet verholpen.

Content staat voorop

Hayu leunt dus volledig op het aanbod. Wil je de shows heel graag zien en heb je niet de meest soepele streamingdienst nodig, dan is Hayu een heel aardige optie. De verhouding van prijs en aanbod is namelijk dikke prima.

Het had echter fijn geweest als er wat meer werk werd gemaakt van de app. Het is met name bizar dat de bug van de omgewisselde ondertiteling tijdens het kijken via een Chromecast nog steeds niet is opgelost.

Hayu downloaden

Een abonnement op Hayu kost 5,99 euro per maand. De eerste dertig dagen zijn gratis te bekijken. Hayu gebruik je door de app te downloaden in de Play Store via onderstaande link. Eventueel is ook een lite-versie van de app te downloaden.

→ Download Hayu in de Play Store (gratis)