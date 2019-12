De bakkers van dit seizoen hebben voor het eerst hun bakkunsten laten zien in de tent en de officiële Heel Holland Bakt-app is vernieuwd voor het nieuwe seizoen. Wij zetten daarnaast nog enkele app-tips op een rij om zelf aan het bakken te gaan.

Heel Holland Bakt-apps

Een nieuwe groep amateurbakkers staat klaar om Janny en Robert te verrassen met taarten en andere baksel. Wil je thuis meekijken en misschien ook aan de slag in de keuken? Dan moet je absoluut de Heel Holland Bakt-app downloaden. Daarnaast zijn er nog meer handige bak-apps te vinden. Android Planet plukt de krenten uit de Play Store, zodat je niet zelf hoeft te zoeken tussen de vele halfbakken apps uit de digitale winkel. Klaar? Bakken maar!

1. Heel Holland Bakt

In de officiële Heel Holland Bakt-app vind je onder andere video’s en artikelen rond het populaire programma. In december heeft de app zelfs een adventskalender met dagelijks een cadeautje.

Het belangrijkste zijn echter de recepten. Zo word je bijvoorbeeld door Robert geleerd hoe je die amandelsoufflés uit de eerste aflevering maakt, inclusief video. Je moet wel eerst even langs de reclames.

Je favoriete recepten sla je makkelijk op in een lijstje. Daarnaast kun je ook foto’s van het resultaat opsturen naar de programmamakers.

→ Download Heel Holland Bakt in Google Play (gratis)

2. Kitchen Stories

Er is geen kook-app zo mooi als Kitchen Stories en de app is tevens in het Nederlands te gebruiken. Je kunt in de app recepten vinden voor allerlei lekkere dingen, maar de app is vooral interessant door de uitgebreidheid van deze recepten. Op de pagina voor een gekozen recept zie je allereerst hoeveel tijd, welke ingrediënten en welk keukengerei je nodig hebt. Je kunt de ingrediënten direct aan een boodschappenlijstje toevoegen.

Je kunt in de app vervolgens video’s bekijken voor basishandelingen die nodig zijn voor het baksel dat je wil gaan maken, zoals het schillen van een citrusvrucht of het schrapen van een vanillestokje. Je kunt de stappen die je moet maken voor de taart vervolgens stuk voor stuk langslopen met mooie foto’s. Daarnaast kun je ook het hele proces als video bekijken. Al met al een heel complete app waarmee je de mooiste taarten en lekkerste cakes bakt.

→ Download Kitchen Stories in Google Play (gratis)

3. myTaste Recepten

Online zijn er veel blogs te vinden waar mensen hun favoriete recepten op plaatsen. De app myTaste Recipes verzamelt deze recepten en stuurt je door naar de verschillende blogs. Zo krijgen de blogs toch de bezoekers die ze verdienen, maar hoef jij niet via Google op zoek te gaan naar dat ene recept.

Leuk van deze app is dat de recepten daardoor vaak een persoonlijk verhaal hebben, over hoe de maker op het recept is gekomen. Dit maakt het geheel wat leuker en gezelliger, zoals Heel Holland Bakt ook is.

→ Download myTaste Recepten in Google Play (gratis)

4. Paprika Recept Manager 3

Houd je er van om recepten te verzamelen? Dan moet je Paprika hebben. Je kunt vanaf elke browser recepten opslaan en die in de app terugvinden. De app herkent onder andere de foto’s, ingrediënten en kooktijden, zodat je die overzichtelijk krijgt gepresenteerd.

Met de gratis versie van de app kun je tot vijftig recepten opslaan. Bevalt dat en wil je onbeperkt opslaan, dan koop je de volledige versie voor 5,49 euro. Pas dan werkt ook de synchronisatie via de cloud. Op andere systemen, zoals Windows of Mac, moet je de app wel weer apart aanschaffen.

→ Download Paprika in Google Play (gratis)

5. Receptenmaker

Ook Receptenmaker laat je makkelijk recepten opslaan, maar dan met een focus op Nederland. Zo kun je direct recepten uit de Allerhande of Hallo Jumbo importeren. Handig is dat de app nog meer functies heeft, zoals een woordenlijst met kooktechnieken. Zo check je snel wat ‘blancheren’ of ‘liëren’ ook alweer is.

Let wel op dat je in deze app maar vijf recepten mag opslaan voordat je moet betalen. Voor tien recepten betaal je 1,09 euro, voor honderd recepten 3,49 euro en onbeperkt recepten opslaan doe je voor 5,49 euro.

→ Download Receptenmaker in Google Play (gratis)

