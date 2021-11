Honey is een veilige app om kortingscodes mee te vinden

Zoek je weleens naar kortingscodes tijdens het shoppen? Dan kom je waarschijnlijk talloze websites tegen met coupons die niet werken. De app Honey probeert een oplossing te bieden. Lees nu onze Honey review.

Honey review: kortingscodes zoeken

Als je shopt heb je vast wel eens op een wazige website gekeken of je wellicht een werkende kortingscode kunt scoren. Meestal resulteert dat in niets en ondertussen heb je toch de reclames gezien van de couponwebsite of word je gedrag op een andere manier gevolgd.

Honey moet daar een alternatief voor zijn. Honey is in de eerste plaats een browser-extensie die automatisch kortingscodes zoekt als jij probeert af te rekenen in een webshop. Er is ook een app. In de Play Store is deze app al meer dan een miljoen keer gedownload.

Honey is voornamelijk in de Verenigde Staten groot. Als je wel eens YouTube kijkt hebt je vast wel eens mensen zoals MrBeast de dienst aan zien prijzen. Open je de app voor de eerste keer, dan kun je gewoon Nederland kiezen als land waarin je winkelt. Ook is de app in het Nederlands vertaald. Je zoekt op de winkel waar je wil shoppen en bekijkt welke couponcodes er beschikbaar zijn.

Shoppen en je data

Shoppen kan via de browser van de app, die onderin beeld een aanbiedingen-knop heeft waar je de coupons kunt vinden. In verband met je privacy is dit een twijfelachtige actie, omdat je op deze manier je inloginformatie van webwinkels en je volledige winkelsessie (waar je naar kijkt en wat je koopt) deelt met de app.

Honey is echter vrij open over welke data er wordt verzameld en voor welke doeleindes. Je shoppinggedrag analyseren hoort erbij om de app te verbeteren, maar je data wordt niet verkocht. Honey verdient zijn geld doordat het bedrijf wordt betaald door de winkels voor elke aankoop die je via de app doet. Soms worden er zelfs kortingscodes aangeboden die exclusief via Honey beschikbaar zijn.

Honey is pas recentelijk ook in Nederland actief. Dat merk je onder andere doordat lang niet alle webshops in de app te vinden zijn. Toch is het aanbod vrij behoorlijk en zijn het vooral de kleinere winkeltjes die missen.

Extra beloningen met Honey Gold

Ook is het aantal coupons zeer beperkt en werken er een hoop niet. Toch helpt de app je daar goed mee. Je ziet hoe hoog het succes van de coupon in en hoe lang geleden een promotiecode nog succesvol is gebruikt.

De app moedigt je aan om vooral veel te shoppen. Want wissel je succesvol een coupon in, dan kun je Honey Gold verdienen. Meestal gaat dat om een klein percentage van het bedrag dat het product kost. Zodra je duizend Gold hebt verzameld, kun je dat uit laten betalen als een cadeaubon voor een bepaalde winkel.

Dit systeem is ook bedoeld om je te laten registreren. Want alleen met je een account kun je Honey Gold verzamelen. De app is echter ook prima te gebruiken zonder in te loggen, als je enkel couponcodes wil vinden.

Honey review: conclusie

Ondanks de nadelen is Honey toch een interessante app. Vooral als je wel eens zoekt naar kortingscodes en daardoor op de meest vreemde websites terecht komt, is Honey een meer veilig en betrouwbaar alternatief. Zeker omdat de dienst zijn geld niet verdient met jouw data, maar door dealtjes met winkels. Als je geld wil besparen, is dit een handige app om op je telefoon te zetten.

Honey Smart Shopping Assistant Honey Science 9 (2.424 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

