Heb je meerdere betaalrekeningen en ben je het overzicht kwijt? Of houd je aan het eind van je salaris steevast een stuk maand over? Dan heb je een huishoudboek-app nodig: hierbij vier fijne opties.

Huishoudboek-app: 4 fijne opties

Het is altijd een goed plan om je financiën op orde te krijgen. Of je nu van het sparen, beleggen, uitgeven of een andere methodiek bent: het begint altijd bij overzicht aanbrengen. Je moet immers wel weten wat er met je geld gebeurt voordat je het een andere bestemming kunt geven. Daar komen onderstaande huishoudboekje-apps om de hoek kijken.

1. Spendee

Spendee is onze favoriete huishoudboek-app. De app heeft namelijk een automatische koppeling met enkele Nederlandse banken. Dat is fijn, want op die manier worden transacties automatisch opgehaald en gecategoriseerd. Je moet overigens wel een abonnement van ruim 19 euro per jaar afsluiten voor de automatische synchronisatie.

Verder kun je met de app bepaalde spaardoelen aanmaken, voor bijvoorbeeld een vakantie, en bepaalde maximumbedragen opgeven. Dreig je over je boodschappenbudget te gaan? Dan geeft Spendee automatisch een waarschuwing af. Tot slot kun je ook spaarrekeningen aan de app koppelen, al mist de automatische synchronisatiemogelijkheid voor Nederlandse banken.

Spendee - Budget and Expense Tracker & Planner SPENDEE a.s. 8 (28 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Grip

Grip doet in grote lijnen hetzelfde als Spendee, maar heeft net een iets andere vormgeving. De gratis huishoudboek-app van ABN Amro werkt met alle Nederlandse banken samen en kan in- en uitgaande overschrijvingen automatisch ophalen. Bovendien verdeelt Grip de transacties automatisch onder in categorieën.

Daarnaast kun je in het huishoudboekje van ABN ook spaardoelen en bepaalde budgetten instellen, zodat je niet teveel uitgeeft. Het grootste nadeel van Grip is dat er geen website is: je kunt de app alleen op je smartphone gebruiken. Dit is vervelend, want een groter computerscherm geeft meer overzicht, helemaal als het om ingewikkelde financiële rapportages gaat.

GRIP - op je geld, uitgaven en budget ABN AMRO Bank N.V. 8 (5 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Mijn huishoudboek

Mijn huishoudboek is het beste als uitgebreid te omschrijven. Zoals je op basis van de naam mag verwachten, geeft deze app een overzicht in de financiële situatie van je huishouden. Mijn Huishoudboek beschikt net als Spendee en Grip over de mogelijkheid om bepaalde spaardoelen en budgetten in te stellen.

Er zijn ook verschillen. In Mijn huishoudboek moet je transacties bijvoorbeeld handmatig toevoegen. Ook het design oogt een beetje oubollig. Daartegenover is Mijn huishoudboek wel ontzettend gedetailleerd. Je kunt allerlei relevante grafieken en rapportages opvragen, waardoor je bijvoorbeeld precies kunt achterhalen wat je dagsaldo van zes maanden geleden was.

Mijn huishoudboek OneTwoApps 8 (22 reviews) € 399,00 via Google Play via Google Play

4. WieBetaaltWat

Woon je samen met vrienden of in een studentenhuis? Dan is WieBetaaltWat de enige huishoudboek-app die jullie nodig hebben. De app (en website) is namelijk ideaal voor het bijhouden van gezamenlijke uitgaven. Vervolgens kun je die verrekenen, waarna je precies te zien krijgt hoeveel geld jij moet betalen (of moet krijgen), en van wie.

Daarmee is WieBetaaltWat ook ideaal voor vriendengroepen. Naast het bijhouden van een huishoudboekje kun je namelijk ook ‘projecten’ aanmaken, zoals een vakantie. Vervolgens houd je gemeenschappelijke uitgaven bij en verreken je de lijst aan het eind van de maand. Extra handig is dat je WieBetaaltWat met Tikkie kunt koppelen: je hoeft dus niet te rommelen met rekeningnummers.

WieBetaaltWat Splitser B.V. 8 (3 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

