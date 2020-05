ING Bankieren Gratis Onze score 8,5

Ben je klant bij ING en gebruik je je smartphone voor bankzaken? De bank heeft de ING Bankieren-app voorzien van een heel nieuw design. Zo navigeer je sneller naar de functie die je zoekt.

ING Bankieren 10.0: nieuw design, snellere navigatie

Een grote update staat klaar in de Play Store voor de ING Bankieren-app. We zijn inmiddels aangekomen bij versie 10.0 van de bank-app en deze heeft een vernieuwd design. ING stapt af van het hamburgermenu aan de zijkant, wat jarenlang werd gebruikt. In plaats daarvan zie je aan de onderkant van de app nu vijf snelkoppelingen. Zo navigeer je snel naar de juiste optie die je zoekt.

De eerste snelkoppeling gaat naar ‘Overzicht’ en toont alle rekeningen, inclusief eventuele spaarrekeningen, creditcards of verzekeringen. Wil je een bepaalde rekening niet zien of de naam ervan aanpassen? Dan klik je op het oogje rechtsboven, waar je ook de volgorde van rekeningen zelf kunt instellen. Die functie was in vorige versies van de app niet aanwezig.

In de rechter bovenhoek zie je nu ook een snelkoppeling naar de scanner, die je kunt gebruiken voor internetbetalingen. Tot slot vind je daar je profiel en andere instellingen. Zo pas je daar snel je persoonlijke gegevens aan, bewerk je contacten in het adresboek, stel je pushnotificaties in of regel je alles om met je smartphone te betalen.

Snelkoppelingen in balk aan onderkant

Met de tweede snelkoppeling ga je snel naar je ingeplande betaalopdrachten. Daar zie je niet alleen de ingeplande opdrachten, maar ook de geweigerde. Een opdracht toevoegen doe je makkelijk en snel via het plusje in de rechter bovenhoek. De derde knop brengt je direct naar betaalverzoeken, waardoor je makkelijk geld terug kunt vragen aan iemand. Dat werkt hetzelfde zoals in de vorige versies van de ING Bankieren-app.

De vierde knop is voor ‘Producten’, waarbij je kunt denken aan bijvoorbeeld creditcards, beleggen, sparen en verzekeren. Zo kun je snel informatie vinden over een bepaald onderwerp waarin jij geïnteresseerd bent. Shoppen met je ING-rentepunten is er via de app nog niet bij. Tot slot brengt de vijfde mogelijkheid je naar het Service-tabblad. Heb je wat hulp nodig van de bank, dan is dat de juiste keuze.

In dat menu blokkeer je snel je verloren betaalpas of stel je een daglimiet in. Ook vind je daar nodige telefoonnummers van bijvoorbeeld de klantenservice of de alarmlijn. Mogelijkheden om de snelkoppelingen onderaan aan te passen zijn niet aanwezig. Gebruik je een bepaalde snelkoppeling niet of nauwelijks, dan kun je deze helaas nog niet verbergen of vervangen voor een andere mogelijkheid.

ING Bankieren 10.0 downloaden

De update rolt nu voor iedereen en staat klaar in de Play Store. Downloaden doe je makkelijk en snel via onderstaande link. Vind je het nieuwe design een vooruitgang of juist niet? Laat het ons weten in de reacties onder dit artikel!

→ Download ING Bankieren in de Play Store (gratis)