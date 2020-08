Reels is het antwoord van Instagram op de populaire app TikTok, die de laatste tijd flink onder vuur ligt. Wat is Instagram Reels precies en hoe werkt het? In dit artikel lees je het.

Instagram Reels: 5 dingen die je moet weten

Instagram heeft Reels geïntroduceerd, waarmee je korte video’s maakt van maximaal 15 seconden. Die bewerk je vervolgens met audiofragmenten, effecten en filters, voordat je ze de digitale wereld instuurt. Instagram zelf beschrijft Reels als “een nieuwe manier om korte, vermakelijke video’s te maken én ontdekken”. In dit artikel bespreken we vijf dingen die jij moet weten over Reels.

1. Reels is onderdeel van de normale Instagram-app

Om Reels te gebruiken hoef je niet een nieuwe app te downloaden. Reels is namelijk onderdeel van de normale Instagram-app. Jouw korte filmpjes maak je dan ook gewoon via de camera in Instagram zelf en ook het bewerken en delen ervan doe je daar.

2. Zorg voor een duidelijk persoonlijke ‘stempel’

Jouw korte filmpje of filmpjes (je kunt er namelijk ook meerdere tegelijk plaatsen) kun je daarna voorzien van een persoonlijke ‘stempel’. Daarmee bedoelen we dat je heldere en duidelijke hashtags kiest voor jouw filmpje(s). Ook een goede titel is belangrijk en een thumbnail die past bij de inhoud van de content. Dat is namelijk het plaatje dat andere Instagram-gebruikers direct zien als jouw video verschijnt in de feed van Instagram.

3. Ontdekken-tabblad voor meer kijkers

Je Reels kun je dus direct delen met jouw huidige volgers op Instagram. Dat doe je op dezelfde manier als hoe je normaal een Instagram-story maakt. Er is ook een Ontdekken-tabblad aanwezig en als jouw video daarin verschijnt, kunnen ook niet-volgers jouw Reel zien. Als zo’n Reel-video van jouw hand op dat tabblad verschijnt, krijg je van Instagram netjes een seintje.

4. Gaat de concurrentie aan met TikTok

Met deze nieuwe functie gaat Instagram duidelijk de strijd aan met het zeer populaire TikTok. Die app heeft in een kort tijdsbestek honderden miljoenen dagelijkse gebruikers vergaard. Ook in TikTok kun je korte filmpjes maken en die vervolgens delen op het wereldwijde web.

5. Opvallende timing van release

TikTok ligt de laatste tijd erg onder vuur vanwege privacy-redenen. Ook is er volgens geruchten veel interesse van verschillende grote bedrijven om TikTok over te nemen. Onder andere Microsoft zou het bedrijf erachter over willen nemen. Dat schopt tegen het zere been van de Amerikaanse president Donald Trump. In India is de app zelfs verboden en Trump zou hetzelfde overwegen voor de Verenigde Staten.

Instagram zelf zegt dat de release van Reels toevallig is en niks te maken heeft met TikTok en de perikelen rondom die populaire app. Bloomberg sprak met het producthoofd van Instagram Reels die hierover zei: “dat de timing toevallig is op verschillende manieren”.

→ Download Instagram in de Play Store (gratis)

