Kijk jij nog weleens televisie? Zet je dan gewoon wat aan of tune je in op je favoriete programma? En hoe check je wat er op televisie komt? In dit artikel vergelijken we de drie grootste televisiegids-apps van Nederland.

Televisiegids-apps voor Android

Een papieren gids gebruiken veel mensen allang niet meer, maar m’n moeder nog wel. “Ik vind het zo fijn om het op papier te lezen en te bladeren”, hoor ik dan. Veel televisies kunnen ook een gids laten zien, maar ook dat werkt niet voor iedereen even fijn.

Tegenwoordig is er voor alles een app te vinden in de Play Store en in dit artikel hebben we dan ook drie televisiegids-apps (in willekeurige volgorde) onder elkaar gezet en vergeleken.

1. TVGids.nl

Kosten: Gratis

Advertenties: Ja

Nieuwssectie: Ja

TVGids.nl is één van de gids-apps als je in de Play Store zoekt. De applicatie bevat advertenties, maar afkopen is niet mogelijk. Aan de onderzijde van de app heb je verschillende tabbladen, waarmee je snel door de app navigeert. Zo heb je een home-tabblad met tips, welke films en series er op televisie komen en de nieuwsectie. Ook zie je daar on demand-tips van diensten zoals Netflix, Ziggo Go of Disney Plus.

Het Nu & Straks-tabblad toont wat er nu op televisie te zien is, waarbij het overzicht te zien is van zo’n 100 zenders. Ook kun je door de tijdbalk scrollen of kiezen voor ‘primetime’. Zie je iets interessants, dan kun je erop klikken voor meer informatie. Dat kun je dan ook direct delen of opslaan, zodat je op tijd een notificatie krijgt. Wel heb je daarvoor een TVGids-account nodig en dat is misschien een wat te grote stap.

Dankzij de andere tabbladen scrol je snel door de zenders en het aanbod daarvan, of je checkt aankomende films en series. Tot slot is er nog een persoonlijk tabblad aanwezig. Daarin kun je bijvoorbeeld pushmeldingen aan- en uitzetten of kiezen voor de donkere modus. Al met al doet de app modern aan en is het een goed alternatief voor een tv gids.

→ Download TVGids.nl in de Play Store (gratis)

2. TVGids.tv

Kosten: Gratis

Advertenties: Ja (maar af te kopen voor eenmalig 2,99 euro)

Nieuwssectie: Nee

De app van TVGids.tv biedt veel dezelfde basisfuncties als TVGids.nl, maar navigeren gaat anders. Linksboven in de app zie je namelijk het hamburger-menu, met daarin verschillende opties. Zo check je direct tips, films, het zender-aanbod of wat er rond primetime op televisie komt. Een donkere modus is niet aanwezig en de app voelt iets ouderwetser aan.

Dat klopt ook wel, want de laatste update is al van een tijd geleden. Dat neemt echter niet weg dat de app doet wat het moet doen. Verwacht echter wel een stuk minder poespas. Zo is er geen nieuwssectie aanwezig met de laatste showbizz-nieuwtjes. Tevens vind je tips voor on demand-diensten bijvoorbeeld ook niet in deze app. Maar daarvoor check je natuurlijk ook gewoon onze wekelijkse rubriek met de beste streaming-tips.

Wel kun je favorieten instellen of een reminder, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer jouw favoriete programma begint. Klik je op een serie, films of programma dan krijg je meer informatie te zien. Zoek je gewoon een prima app om te kunnen checken wat er op televisie komt, zonder allerlei opsmuk? Dan moet je de TVGids.tv-app zeker eens proberen.

→ Download TVGids.tv in de Play Store (gratis)

3. Superguide TVgids

Kosten: Gratis

Advertenties: Ja

Nieuwssectie: Nee

Superguide TVgids is van Veronica en ook een bekende tv gids-app. Ben je op zoek naar veel mogelijkheden, dan is deze applicatie zeker het bekijken waard. Zo kun je bijvoorbeeld instellen van welke on demand-diensten je het aanbod wil zien (of juist niet) en de volgorde van de tabbladen in het menu aanpassen. Zo kun je echt je ideale gids-app samenstellen. Wil je dat doen, dan heb je wel een account nodig.

Navigeren door de app doe je ook met tabbladen aan de onderkant, zoals tips, tv-gids, films, favorieten en een kijklijst met allerlei reminders. Een donkere modus ontbreekt nog wel, maar als je een film of serie aanklikt krijg je een berg aan informatie. Naast extra info worden bijvoorbeeld ook nieuwsberichten gelinkt die te maken hebben met die content.

Het design is hip en vernieuwend, maar daardoor misschien niet heel duidelijk. Dat verschilt natuurlijk per persoon en is ook een kwestie van aankijken, instellen en wennen. Al met al heeft ook Superguide veel te bieden voor iemand die op zoek is naar een goede televisiegids-app.

→ Download Superguide TVgids in de Play Store (gratis)

Wat is de beste tv gids-app?

Wat de beste app is, is natuurlijk heel persoonlijk. Misschien voldoet een van bovenstaande apps heel goed aan jouw persoonlijke wensen. Sommige apps kun je ook wat meer aanpassen qua instellingen en uiterlijk.

Gebruik jij één van de beschreven apps uit dit artikel of juist een andere? Laat het weten in de reactues onder dit artikel! Tevens zijn we ook benieuwd naar waarom je voor een bepaalde app kiest? Gaat dat om de lay-out, de aanwezigheid van veel of juist weinig mogelijkheden of iets anders?