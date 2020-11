Puilt je kledingkast uit en kun je wel een extra zakcentje gebruiken? Probeer je tweedehands schoenen, broeken of shirts dan te slijten. Hoe? Via een van deze apps om kleding te verkopen.

Apps om kleding te verkopen

Er zijn meer dan genoeg apps om kleding te verkopen, maar het succes van zo’n app valt of staat bij de belangstelling. Wanneer maar weinig mensen het platform gebruiken, heb je immers weinig kans op een snelle verkoop. Bij onderstaande kleding verkopen-apps heb je hier gelukkig geen last van, want deze applicaties zijn wel populair.

1. Vinted

Deze heb je vast weleens voorbij zien komen op tv. Vinted is waarschijnlijk de bekendste kleding-app van Nederland. Je kunt niet alleen merkkleding voor een zacht prijsje op de kop tikken, maar ook je eigen kledingkast opruimen.

Het werkt heel simpel. Met een paar tikken op de knop geef je aan wat je wil verkopen, noem je een prijs en voeg je foto’s toe. Wees ook eerlijk over de staat van het kledingstuk. Zodra iemand interesse heeft in jouw spullen krijg je een berichtje en rond je de deal af.

Let wel op: Vinted is niet gratis. De app brengt een vast bedrag van 0,70 euro per transactie in rekening en vraagt daarnaast om een commissie van 5 procent over het hele aankoopbedrag. Houd ook rekening met de verzendkosten. Bovendien is de app afgelopen jaren meermaals in het nieuws gekomen omdat er oplichters op actief zijn: wees dus altijd voorzichtig.

2. United Wardrobe

United Wardrobe doet in grote lijnen hetzelfde als Vinted: een marktplaats zijn voor het (ver)kopen van tweedehands kleding. Met een paar tikken en vegen op het scherm maak je advertenties voor je kleding aan, noem je een prijs en voeg je wat foto’s toe. Vervolgens kunnen geïnteresseerden contact met jou opnemen om de broek, het shirt of paar schoenen te kopen.

Er zijn wel wat verschillen tussen Vinted en United Wardrobe. Laatstgenoemde is namelijk meer gericht op het kopen van tweedehands merkkleding. Zoals je op basis van de naam kunt verwachten, is de app zo opgezet dat je in anderen hun kledingkast kunt kijken. Zit er iets leuks voor je bij? Dan voeg je dit snel aan je winkelmandje toe.

Ook United Wardrobe is niet gratis. Bij iedere koop of verkoop moet je tussen de 1,99 en 2,99 euro aan het platform afdragen, afhankelijk van welke betaalmethode je gebruikt. Ook draag je als verkoper 10 procent van de verkoopprijs af aan United Wardrobe.

3. Marktplaats

Alles wat los en vast zit kun je op Marktplaats verkopen, ook kleding dus. In grote lijnen werkt het hetzelfde als bij Vinted en United Wardrobe. Maak foto’s van de kledingstukken die je wil verkopen, zoek de juiste categorie, noem een prijs (of laat geïnteresseerden bieden) en probeer je spullen te verkopen.

Een groot voordeel van Marktplaats is dat het plaatsen van advertenties in de kledingcategorieen gratis is. Ook hoef je bij het afwikkelen geen administratiekosten te betalen. Een nadeel van Marktplaats is dat de app niet specifiek is ingericht op het verkopen van kleding. Het kan daardoor nogal rommelig ogen. Ook is het aanbod minder fashionista dan bij de twee hierboven besproken kleding-apps.

