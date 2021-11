Elektrische auto? Dankzij deze laadpaal-apps sta je nooit zonder stroom

Tegenwoordig laad je niet alleen je smartphone op, maar ook je elektrische auto. Dat doen de meeste mensen via een (openbaar) laadpunt. Maar, waar vind je die? Dit zijn vijf uitstekende laadpaal-apps om even bij te ‘tanken’.

Wat is de beste laadpaal app? Een top 5

Als bezitter van een elektrische auto kun je bijna niet zonder een degelijke laadpaal-app. Je wil immers altijd en overal weten waar de dichtstbijzijnde stroompomp zit. Welke app je hiervoor gebruikt is heel persoonlijk. Daarom hebben wij (in willekeurige volgorde) enkele fijne laadpalen-apps voor je op een rijtje gezet.

1. Shell Recharge

Elektrische rijders zijn waarschijnlijk wel bekend met NewMotion. Deze app is overgenomen door Shell en heet voortaan Recharge. Met name de ingebouwde filterfunctie is handig. Je kunt bijvoorbeeld alleen de beschikbare (snel)laders eruit filteren, of enkel laders te zien krijgen die je met de app kunt bedienen.

Ook fijn: Shell Recharge is in heel Europa actief. Er zijn meer dan 250.000 laadpalen in de applicatie te vinden. Uiteraard laat Recharge vooraf zien hoeveel je voor de stroom betaalt. Ten opzichte van NewMotion is het wel jammer dat je niet meer kunt aangeven welke elektrische auto je hebt. Deze app filterde vervolgens alleen voor jouw auto beschikbare laadpalen eruit.

Shell Recharge Shell EV Charging Solutions BV 6,6 (2.599 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Chargemap

De Waze van de laadpalen-apps: dat is Chargemap in een notendop. Deze app biedt (net als de rest) natuurlijk een overzicht van laadpunten, maar weet zich toch te onderscheiden. Hoe? Door de gebruikers van Chargemap. Ze houden elkaar bijvoorbeeld op de hoogte over nieuwe laadpalen, recent gesloten punten en andere praktische informatie.

Dat is handig, want op die manier kom je er bijvoorbeeld achter of een laadpunt openbaar toegankelijk is, of niet. Bijkomend voordeel is dat Chargemap internationaal actief is. Wanneer je op reis gaat naar het buitenland geef je de route in de app op, waarna Chargemap op zoek gaat naar laadpunten voor onderweg. Uiteraard is de applicatie extra handig voor mensen met een Chargemap-laadpas.

Chargemap - Charging stations Chargemap 6 (5.820 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Fastned

Het van oorsprong Nederlandse bedrijf Fastned groeit als kool. Je komt de snellaadpunten van de firma vooral langs snelwegen tegen. Stroom ‘tanken’ bij Fastned is daarom vooral interessant voor mensen die veel onderweg zijn en snel even moeten bijladen. Bij het opstarten van de app geef je aan wat voor elektrische auto je rijdt, waarna alles op maat wordt ingesteld.

De app van Fastned draait vooral om gemak. Je kunt bijvoorbeeld een oplaadsessie bij een station inplannen. Hierdoor wordt je elektrische auto direct opgeladen op het moment dat je de stekker erin stopt. Daarover gesproken: via de app kun je onder meer het batterijpercentage en de laadsnelheid van je pompbeurt in de gaten houden. Ook is het mogelijk om direct naar een laadpunt te navigeren. Hiervoor wordt Google Maps of Waze gebruikt.

Fastned Fastned 8 (320 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Sygic

Wie zegt dat je een losse laadpaal-app moet downloaden? Sygic, van huis uit ‘slechts’ een navigatie-app, weet namelijk ook waar je je elektrische auto kunt opladen. Hiervoor moet je wel eerst even de EV Modus aanzetten via het instellingenmenu. Zodra je dit hebt gedaan, dien je de kaart van Nederland (of een ander land) offline beschikbaar te maken.

Check? Dan kun je voortaan via Sygic naar beschikbare laadpalen zoeken. Uiteraard kun je ook een tussenstop toevoegen tijdens het navigeren om je auto onderweg snel bij te laden. Sygic is gratis te gebruiken, maar er is ook een premium-versie. Door de portemonnee te trekken, krijg je onder meer stemgeleide navigatie en live snelheidslimieten te zien.

Sygic GPS Navigation & Maps Sygic. 9 (1.786.525 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Smoov

Een groot voordeel van Smoov is dat je laadsessies via de app kunt starten. Met andere woorden: je hebt dus niet per se een laadpas nodig om je elektrische wagen van stroom te voorzien. Ook hierbuiten scoort Smoov een hoop pluspunten. De app ziet er bijvoorbeeld overzichtelijk en fris uit.

Handig is dat je bij het opzoeken van laadpunten à la Google StreetView een plaatje van het station ziet. Op die manier weet je zeker dat je de plek weet te herkennen. Verder kun je via de laadpaal-app van Smoov bijvoorbeeld filteren op snelle laadpalen en de laadsessie bijhouden via de app. Zodra je auto vol zit, beëindig je de sessie ook gewoon via de Smoov-app.

Smoov Allego BV 6 (327 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

De beste laadpaal-app bestaat niet

Zoals wel uit dit overzicht blijkt: er bestaat niet zoiets als dé beste laadpaal-app. Alle apps hebben hun eigen unieke voor- en nadelen. Wanneer je er met bovenstaande opties niet uitkomt, kun je ook checken of de maker van jouw elektrische wagen een degelijke app heeft.

Hoogstwaarschijnlijk is dit het geval. Onder meer Audi, BMW, Opel en natuurlijk Tesla maken hun eigen apps om elektrisch rijden aangenamer te maken.

