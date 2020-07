Met deze lange games beleef je de beste zomeravonturen

Of je dit jaar nou op de bank blijft liggen of een flinke reis gaat maken: de vakantie is het ideale moment om eens in lange games te duiken.

Zomeravonturen met deze lange games

Via de Play Store is er een ware oceaan aan games te vinden. Toch wil je meestal gewoon dat ene bekende spelletje voor tussendoor doen. Dat is jammer, want er staan een aantal uitstekende, lange games in de app-winkel van Android.

Dat zijn games waar je veel tijd in moet stoppen, maar waar je ook een hoop voor terugkrijgt. Grootse avonturen, leuke personages en mooie verhalen. Van die games die voelen alsof je een avontuurlijke vakantie hebt gehad, terwijl je gewoon in de tuin bleef liggen. Wij zetten de beste opties voor je op een rij.

1. Star Wars: KOTOR

Wil je de vieze smaak van The Rise of Skywalker wegspoelen? Dan moet je bij Star Wars: Knights of the Old Republic zijn. Duik in het Star Wars-universum zoals je nog nooit hebt gedaan.

Deze game vertelt een verhaal circa vierduizend jaar voor de Galactic Empire. Het gaat over Darth Malak, die een Sith-leger op de Republic heeft afgestuurd. De speler is een Jedi die door keuzes te maken, goed of slecht kan worden. Kies jij voor het juiste, of ga je voor the dark side?

Lengte: circa 30 uur

→ Download Star Wars: Knights of the Old Republic in de Play Store (10,99 euro)

2. Final Fantasy VI

Eigenlijk is elk deel in de legendarische Final Fantasy-reeks aan te raden. In de games ga je er met een team van krijgers er op uit om epische avonturen te beleven. Meestal om uiteindelijk het kwaad te verslaan. Final Fantasy VI is één van de favorieten, met een ijzersterke schurk, waanzinnige twist en soundtrack die nog lang blijft hangen.

Lengte: circa 40 uur

→ Download Final Fantasy VI in de Play Store (16,99 euro)

3. Castlevania: Symphony of the Night

Deze game is één van de kortere titels in deze lijst, maar als je een langere game zoekt zonder je hele vakantie kwijt te raken, dan moet je Symphony of the Night spelen. Stap als Alucard het kasteel van Dracula binnen om daar het kwaad te bestrijden. Om elke hoek staat er een nieuwe vijand die je met een klap kan doden. Maar elke keer als je het loodje legt, leer je weer wat nieuws.

Lengte: circa 9 uur

→ Download Castlevania: Symphony of the Night in de Play Store (3,49 euro)

4. Stardew Valley

Ben je meer van de werkvakanties? Dan moet je Stardew Valley installeren. In de game erf je de boerderij van je grootvader, maar daar moet heel wat aan gebeuren. Ondertussen bouw je vriendschappen op in het nabijgelegen dorpje. Wie weet vind je wel de liefde terwijl je tussen de kroppen sla staat.

Lengte: circa 60 uur

→ Download Stardew Valley in de Play Store (8,99 euro)

5. Chrono Trigger

Chrono Trigger wordt nog steeds geprezen als één van de beste games aller tijden. In de game reis je niet enkel door een groots land, maar ook door de tijd heen. Het heden, de middeleeuwen, prehistorie en toekomst worden bezocht terwijl hoofdpersonage Chrono zijn best doet om de planeet te redden. Zo’n vakantieverhaal heb je nog nooit beleefd.

Lengte: circa 23 uur

→ Download Chrono Trigger in de Play Store (10,99 euro)

6. Planescape: Torment

Stap in de schoenen van de onsterfelijke The Nameless One. Elke keer als hij wordt gedood vergeet hij alles wat hij heeft beleefd. In dit helse avontuur ga je op zoek naar die herinneringen. Het resultaat is een uitzonderlijk goed geschreven avontuur zoals je die nog nooit hebt beleefd.

Lengte: circa 35 uur

→ Download Planescape: Torment: Enhanced Edition in de Play Store (5,49 euro)

7. Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Met een groep companen reis je in deze game door de Sword Coast, om een mysterie te ontrafelen. Gaandeweg leer je meer geheimen dan je ooit had durven dromen. Ben je klaar, dan staat het tweede deel op je te wachten.

Lengte: circa 30 uur

→ Download Baldur’s Gate: Enhanced Edition in de Play Store (10,99 euro)

