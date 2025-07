Met deze 6 apps vind jij een last minute vakantie

Op het laatste moment toch nog een reis boeken? Met deze apps heb je de grootste kans op fijne last minute vakantie.

Een last minute vakantie vind je met deze apps

Je hebt mensen die vakanties al een jaar van te voren plannen en mensen die last minute een reisje uitzoeken. Val je in die laatste categorie? Dan kunnen we onderstaande apps aanraden voor de grootste kans op een fijne vakantie. Misschien morgen al!

1. Skyscanner

Wil je het liefst in het vliegtuig stappen voor een vakantie ver weg van Nederland, dan moet je Skyscanner installeren. Deze app combineert data van allerlei reiswebsites, zodat jij de beste last minute deals kunt vinden. Voor je last minute vakantie kun je bijvoorbeeld kiezen voor ‘alle bestemmingen’ en dan de goedkoopste vluchten checken.

Skyscanner Vluchten Hotels Skyscanner Ltd 9.2 (1.327.986 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. VakantiePiraten

In de goedgewaardeerde app van VakantiePiraten vind je een aparte sectie voor last minute vakanties, waarin je rustig door alle aanbiedingen kunt scrollen. Deze zijn geselecteerd door deals met elkaar te vergelijken. Ondanks de naam van de app hoef je echt niet per se via een boot naar je bestemming.

VakantiePiraten: Budget Reizen HolidayPirates 8.8 (60.084 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. TUI

De app van reisorganisatie TUI heeft ook een aparte hoek voor last minute vakanties. Je kunt daar filteren op hoeveel je maximaal per persoon kwijt wil zijn, of binnen welke periode (bijvoorbeeld binnen twee weken) je weg wil.

TUI Reisapp: Vakantie & Hotel TUI Group 8.8 (24.893 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Airbnb

Voor een verblijf in de buurt of ver weg, is Airbnb is een handige app. Veel Airbnb-hosts bieden mensen de mogelijkheid aan om tot het laatste moment te annuleren. Dat betekent dat er last minute ruimtes vrij komen, die mogelijk met korting kunnen worden gehuurd. Vul in de app de datum van bijvoorbeeld het komend weekend in, kies de prijs in die je maximaal wil betalen en kijk op de kaart waar je terecht kunt.

Airbnb Airbnb 8.2 (1.738.687 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. HotelTonight

Ga je toch liever voor een hotel en zo snel mogelijk? Dan kun je bij HotelTonight een kijkje nemen, want hier worden kamers die nog leeg zijn aangeboden. Soms met een leuke korting. Op de kaart kun je precies zien waar je bijvoorbeeld vanavond nog terecht kunt. De app is alleen niet in het Nederlands beschikbaar.

HotelTonight: Hotel Deals HotelTonight 8.6 (70.205 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

6. PackPoint

Als je plots op vakantie gaat heb je minder tijd om je goed voor te bereiden. Met de app PackPoint zorg je dat je niets vergeet. Je vult je reisbestemming in, of je privé of zakelijk reist en of je bijvoorbeeld naar het strand gaat. Vervolgens maakt de app een paklijst voor je.

PackPoint-reisinpaklijst Wawwo 9.2 (41.285 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Met je smartphone op vakantie

Om extra voorbereid op vakantie te gaan, geven we je nog graag wat tips mee. Zoals hoe hoe roaming werkt op vakantie, hoe je zo lang mogelijk met je databundel doet en hoe je jouw smartphone veilig houdt. Want een vakantie zonder smartphone is sowieso overrated.