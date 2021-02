LastPass beperkt zijn gratis abonnement vanaf 16 maart tot één soort apparaat. Gebruikers moeten dan kiezen of ze de wachtwoordmanager op hun computer draaien óf op hun mobiele apparaten. Wie allebei wil, gaat betalen. Daarom zetten we vier gratis alternatieven op een rij.

Dit zijn 4 alternatieven voor LastPass

Slechts nieuws voor gebruikers van LastPass. Momenteel kun je de wachtwoordmanager gratis gebruiken op al je apparaten. Daar komt 16 maart verandering in. Vanaf die datum moet je met een gratis abonnement kiezen of je de dienst wil gebruiken op je computer(s) óf op je mobiele apparaten, zoals je Android-smartphone. Als je LastPass op al je apparaten wil blijven draaien, ga je per maand betalen. Met een gratis account krijg je bovendien ook geen e-mail-ondersteuning meer.

Wil je liever een wachtwoordbeheerder die altijd en overal gratis je wachtwoorden onthoudt? In dit artikel zetten we vier alternatieven voor LastPass op een rij.

1. Zoho Vault

Zoho Vault is een wachtwoordmanager die veel door bedrijven wordt gebruikt. Er is echter ook een gratis versie voor consumenten, die verrassend compleet blijkt. Je kunt onbeperkt wachtwoorden toevoegen, die toegankelijk zijn op al je apparaten. Zelfs tweestapsverificatie is inbegrepen, zodat niemand toegang krijgt tot jouw gegevens. Bovendien ziet Zoho Vault er nog fraai uit ook.

2. Bitwarden

Een erg bekende en fijne wachtwoordmanager is Bitwarden. De gratis versie is één van de beste alternatieven voor LastPass. Zo mag je een onbeperkt aantal wachtwoorden opslaan, die gesynchroniseerd worden op al je apparaten. Bovendien stelt Bitwarden zelf sterke wachtwoorden voor, zodat je daar niet over hoeft na te denken. Voor 10 dollar per jaar kun je upgraden naar Bitwarden Premium. Je krijgt dan één gigabyte versleutelde opslag en tweestapsverificatie, zodat je veilig inlogt.

3. NordPass

Ook met NordPass kun je gratis een oneindige hoeveelheid wachtwoorden opslaan, die je vanaf al je apparaten kunt benaderen. Er zit helaas wel een addertje onder het gras: je mag maar op één apparaat tegelijk actief zijn. Als je NordPass gebruikt op je smartphone, wordt dus automatisch uitgelogd op je computer. Dat kan natuurlijk onhandig zijn.

4. LogMeOnce

Met LogMeOnce kun je onbeperkt wachtwoorden opslaan op al je apparaten, die automatisch gesynchroniseerd worden. Bovendien is tweestapsverificatie gratis, net als het genereren van sterke wachtwoorden. Klinkt goed? Toch is LogMeOnce één van de minder aantrekkelijke alternatieven voor LastPass. Je krijgt namelijk regelmatig reclames te zien en daar zit je vermoedelijk niet op te wachten.

Andere alternatieven voor LastPass

Ben je best bereid om te betalen voor een wachtwoordmanager, maar wil je verder kijken dan LastPass? Of wil je meer controle over waar je data opgeslagen wordt? Lees dan ons artikel over andere wachtwoord-apps, die je zowel op je smartphone kunt gebruiken als bijvoorbeeld op je laptop of tablet. Op je Android-telefoon kun je natuurlijk ook Android Autofill gebruiken.