Met Lookout vervangt een smartphone je ogen: dit moet je weten

Met de app Lookout van Google kun je de camera van je smartphone gebruiken om te beschrijven wat er te zien is. Dat maakt deze app een waardevolle tool voor blinden en slechtzienden.

Lookout: nog niet alle functies in Nederland

Google heeft zijn app Lookout flink uitgebreid, waardoor ‘ie nog meer mogelijkheden biedt voor blinden en slechtzienden. Met deze app gebruik je de camera van je smartphone om onder andere objecten te identificeren, voorwerpen te vinden en teksten te lezen. En nu kun je ook met de app in gesprek over wat er te zien is.

De applicatie heeft veel weg van Google Lens en gebruikt grotendeels dezelfde technologie. Behalve dat er meer functies zijn toegevoegd die specifiek mensen met een visuele beperking kunnen helpen in het dagelijks leven.

Verschillende modi

In de app druk je in de linkerbovenhoek om een modus te kiezen.

Tekst: Richt de camera van je smartphone op een tekst en laat die voorlezen.

Richt de camera van je smartphone op een tekst en laat die voorlezen. Documenten: Deze modus gebruik je als een langere tekst voor wil laten lezen, bijvoorbeeld een brief via de post.

Deze modus gebruik je als een langere tekst voor wil laten lezen, bijvoorbeeld een brief via de post. Verkennen: Hiermee kun je de camera op iets in je omgeving richten, waarna de app vertelt wat je ziet.

Hiermee kun je de camera op iets in je omgeving richten, waarna de app vertelt wat je ziet. Valuta: Richt je camera op een bankbiljet om deze te identificeren. Bovenin het scherm kun je aangeven om welke valuta het gaat. Op dit moment wordt de euro, Amerikaanse dollar en Indiase roepie ondersteund.

Richt je camera op een bankbiljet om deze te identificeren. Bovenin het scherm kun je aangeven om welke valuta het gaat. Op dit moment wordt de euro, Amerikaanse dollar en Indiase roepie ondersteund. Voedingslabels: Hiermee kun je barcodes of labels van producten scannen. Deze optie is nog niet voor Nederlandse producten beschikbaar.

Afbeeldingen: Deze optie is nieuw en wordt nog als bèta aangeboden. Het idee is dat je een afbeelding van je smartphone kunt uploaden, waarna Lookout vertelt wat er op te zien is.

Leukste functie nog niet in Nederland

Upload je zelf een afbeelding, dan kun je daar ook vragen over stellen. Is het een plaatje van honden, dan kun je bijvoorbeeld vragen hoeveel honden er op staan en welk ras de honden zijn. Deze optie is op dit moment in Nederland nog niet beschikbaar, maar wordt op termijn ook wereldwijd uitgerold.

Ook de beschrijving van de afbeeldingen valt in Nederland nog tegen. Upload een afbeelding van een hond, dan zegt de app bijvoorbeeld ‘hond, gras, boom’. Bij de nieuwe versie krijg je een heel verhaal over hoe de hond en de omgeving eruit zien.

In de praktijk

De app werkt in de praktijk best goed, maar je moet er wel een beetje handigheid in krijgen. In de tekstmodus moet je de smartphone heel stil houden, want als je iets beweegt leest de app de tekst opnieuw voor. In de documentmodus krijg je audioinstructies over of je de smartphone verder weg of dichterbij moet houden. Vervolgens wordt daadwerkelijk alles op het document voorgelezen.

In de app waarschuwt Google dat de modus ‘verkennen’ nog in bèta zit, maar de functie werkt al goed. Je richt je camera op een koffiekopje en de app zegt hardop dat het een koffiekopje is. Toch gaat het ook nog vaak mis. Dan is een ventilator een zonnebril, of een airfryer wordt een snoertelefoon. Het is dus niet gek dat Google het een bèta blijft noemen.

De valutamodus werkt uitstekend, maar alleen met de eerder genoemde valuta. Zoals gezegd worden Nederlandse voedingslabels nog niet ondersteund, en is de afbeeldingmodus in ons land nog beperkt.

Duik ook even in de instellingen

Het loont om even in de instellingen van Lookout te duiken. Daar kom je terecht door in de app rechtsboven op je eigen hoofd te tikken, en vervolgens op ‘instellingen’ te tikken. Hier vind je onder andere de mogelijkheid om de toonhoogte en spreeksnelheid van de stem aan te passen. Ook kun je hier uitschakelen dat de zaklamp automatisch aan gaat.

Lookout downloaden

Meer toegankelijkheidsfuncties

Omdat er veel toegankelijkheidsopties op Android zijn die je mogelijk nog niet kent, hebben we een gids geschreven waarin we alle opties langs gaan. Lees nu onze gids voor toegankelijkheid op Android.