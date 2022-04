Mastodon voor Android is een interessant Twitter-alternatief

Nu veel twitteraars een alternatief voor Twitter zoeken, kloppen tienduizenden bij Mastodon aan. Dit gedecentraliseerde sociale platform is er nu ook voor Android, maar is het ook wat?

Mastodon voor Android: een goed Twitter-alternatief?

Elon Musk neemt Twitter over en daar is niet iedereen blij mee. Daarom wordt er door een deel van gebruikers druk gezocht naar een alternatief platform. Dat valt niet mee, want Twitter is uniek.

Het meest genoemde Twitter-alternatief heet Mastodon. Tienduizenden mensen schrijven zich per dag in op het platform en sinds een week is er ook een Android-app beschikbaar. Maar is Mastodon goed genoeg om Twitter te kunnen vervangen?

Wat is Mastodon?

Mastodon is niet helemaal nieuw. De dienst begon in 2016 als antwoord op groeiende onvrede rond Twitter. Men wilde het oude Twitter terug, voordat de advertenties, algoritmes en narigheid om de hoek kwamen kijken.

Mastodon vervulde die wens met enkele verschillen. In plaats van ‘tweets’ publiceer je op Mastodon ‘toots’. In plaats van een vogeltje, is de mascotte een mammoet. In plaats van maximaal 280 tekens kun je maar liefst 500 tekens publiceren.

Gebruikers hebben bij Mastodon ook meer opties bij het schrijven van deze berichten. Zo kun je een bericht publiekelijk plaatsen, of alleen voor volgers. Toots kun je een ‘content warning’ geven om zo gevoelige informatie te verbergen voor hen die het niet wil zien. Van NSFW-plaatjes tot spoilers van een serie. Alle berichten worden vervolgens chronologisch in een tijdlijn geplaatst.

Mastodon is tevens open source, waardoor er geen geheime dingen met je data gebeuren. Er is geen reclame, omdat de makers worden betaald door sponsors en donaties. Mastodon bestaat dus niet om winst te maken.

Gemeenschappen

Een ander belangrijk verschil met Twitter is dat er niet één netwerk is waar iedereen op zit, maar dat je lid kunt worden van verschillende kleinere groepen. Mastodon is een decentraal sociaal netwerk, met losse gemeenschappen met eigen leiders en regels.

Er zijn grote, algemene gemeenschappen die het meest lijken op Twitter, maar daarnaast heb je kleinere groepen voor bijvoorbeeld Linux-liefhebbers, kunstenaars of de lhbtq+-gemeenschap. Het grote voordeel is dat je in een veilige bubbel zit waar je met gelijkgestemden praat. Daardoor kun je zonder angst schrijven wat je wil. Een nadeel is dat je potentiële publiek veel kleiner is.

Dat elke gemeenschap eigen leiders heeft, kan voor onverwachte situaties zorgen. Iemand kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de hele gemeenschap te verwijderen, waarna je al je berichten kwijt bent. Het ergste is dat deze admins gewoon jouw privéberichten kunnen lezen als ze dat willen.

Het grootste nadeel voor het succes van Mastodon is dat deze decentrale aanpak minder gebruiksvriendelijk is. Start je Twitter op, dan maak je een account en kun je lekker twitteren. Start je Mastodon op, dan moet je eerst een server kiezen. Je kunt op elke server een account maken als je wil, dus je zit nergens aan vast. Toch is het een extra, ingewikkelde stap die mensen kan afschrikken.

De Android-app

De Android-app van Mastodon is onlangs uitgebracht en vind je via onderstaande knop in de Play Store. Het is een strakke, duidelijke applicatie. Aangezien er maar een paar mensen fulltime aan de dienst werken, missen er wel functies. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om gifs te plaatsen en kunnen toots niet worden vertaald.

Het is vooral opvallend hoe erg de app kan lijken op Twitter. Zet de twee applicaties naast elkaar en je moet even goed kijken welke Twitter is en welke Mastodon. Zo staan de knoppen voor likes, retweets (boosts in Mastodon) op dezelfde plek. En zien profielen er zeer herkenbaar uit, met de profielfoto en volgknop op dezelfde plek.

Is Mastodon een goed Twitter-alternatief?

Hoewel Mastodon dus enorm lijkt op Twitter, werkt het net te anders om een echt direct alternatief te zijn. Je kunt niet je Twitter-account verwijderen, naar Mastodon vertrekken en dezelfde ervaring verwachten.

Wel is Mastodon een interessante dienst met een uitstekende Android-app. Leuk voor ernaast. En mocht Twitter een kant opgaan die je niet bevalt, dan kun je altijd meer tijd besteden op Mastodon als je daar inmiddels een groep gelijkgestemden hebt gevonden.

Je Twitter-account verwijderen

Als je wel overstapt, ben je wellicht benieuwd hoe je jouw Twitter-account verwijdert. We leggen uit hoe je dat in vier stappen doet.