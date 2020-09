De Android-app van Microsoft Outlook wordt makkelijker te installeren, slimmer en overzichtelijker. Deze vier verbeteringen introduceert de nieuwe update.

Update voor Microsoft Outlook: dit zijn de 4 vernieuwingen

Microsoft heeft een forse update voor Outlook aangekondigd, de populaire mail-app. Aan het design wordt niet gesleuteld, maar ‘onder de motorkap’ verandert wel degelijk het een en ander. De update rolt in de komende weken uit. Dit zijn de grootste vernieuwingen op een rijtje.

1. Makkelijker installeren

Microsoft is een grote zakelijke speler en haar producten worden door tal van bedrijven gebruikt. Niet iedereen is even technisch onderlegd, en daar houdt de fabrikant nu meer rekening mee. Voortaan kun je namelijk alle mailtjes van je computer naar Android-telefoon overzetten door simpelweg een qr-code te scannen.

2. Slimmer mailen

Ook is de nieuwe versie van Outlook een stuk slimmer. Krijg je een mailtje binnen met daarin het verzoek om aanstaande vrijdag om 14:00 uur af te spreken? Dan checkt Outlook automatisch of je dan vrij hebt.

Dit werkt uiteraard alleen wanneer je de kalender van de mail-app gebruikt. Ook lijkt het erop dat de slimme assistent vooralsnog geen Nederlands ‘spreekt’, maar enkel Engels.

3. Houd je mailbox schoon

Verder kun je voortaan zelf aangeven wat er met binnenkomende mailtjes moet gebeuren door enkele ‘standaardopties’ op te geven. Deze functie heeft wel wat weg van aanpasbare veegbewegingen in Gmail, waarbij je mailtjes naar links of rechts kunt vegen om ze bijvoorbeeld te archiveren of verwijderen.

4. Vinden wat je zoekt

Ook nieuw: een ingebouwde spraakassistent. Deze kun je gebruiken om naar bepaalde mailtjes te zoeken. Volgens Microsoft kan de ‘Google Assistent-concurrent’ ook zelfstandig berichten schrijven, maar waarschijnlijk gaat dit wederom alleen voor het Engels op.

Verkrijgbaarheid, downloaden en alternatieven

De nieuwe functies worden in de komende weken door Microsoft uitgerold. Een specifieke verschijningsdatum liet men in het midden. Het bekendste alternatief voor Outlook is Gmail, Googles mail-app.

→ Download Microsoft Outlook in de Play Store (gratis)