Waarom je de Microsoft Copilot-app moet installeren

Microsoft Copilot is de zoveelste app voor generatieve kunstmatige intelligentie in de Play Store. Toch is deze echt de moeite waard. We vertellen waarom.

Microsoft Copilot: de moeite waard

Apps voor generatieve kunstmatige intelligentie vliegen je om de oren. Hoewel chatbot Bard van Google nog geen eigen app heeft, omdat de technologie waarschijnlijk onderdeel wordt van de bestaande Google- en Google Assistent-apps, staat de Play Store vol met andere opties.

Google heeft zelfs een AI-categorie geïntroduceerd bij de awards voor beste apps van het jaar en ook in ons lijstje met de beste apps van 2023 staat AI aan top. Dan is het goed voor te stellen dat je er wel een beetje klaar mee bent. Toch is de nieuwe AI-app van Microsoft je aandacht waard.

Afbeelding gegenereerd met Microsoft Copilot.

Wat is Microsoft Copilot?

Microsoft Copilot werd in de laatste dagen van 2023 zonder veel bombarie aan de Play Store toegevoegd. Eerder was de technologie al beschikbaar als webversie en in de nieuwste edities van Windows.

De app is vergelijkbaar met ChatGPT, omdat je vragen kunt stellen om bijvoorbeeld teksten te genereren, spelling te checken, maar ook afbeeldingen te maken. De onderliggende technologie is gebaseerd op GPT-4 en DALL-E 3.

Wat is GPT 4 ook alweer?

GPT is het onderliggende taalmodel van ChatGPT dat ook wordt gebruikt door Microsoft Copilot. GPT krijgt zo nu en dan een upgrade en dan wordt er een hoger cijfer aan gehangen. GPT-4 is dus een betere versie dan GPT-3.5. Dat is te merken door betere antwoorden en meer creativiteit.

Dat Microsoft Copilot GPT-4 gebruikt is bijzonder, omdat de app gratis is. Als je bij ChatGPT van deze versie gebruik wil maken, moet je maandelijks betalen voor ChatGPT Plus. De gratis versie van ChatGPT maakt nog gebruik van GPT-3.5.

Microsoft Copilot is dus de meest toegankelijke manier om de nieuwste versie van deze technologie te gebruiken, omdat je enkel een app hoeft te downloaden en je niets hoeft te betalen. Je moet wel inloggen met een Microsoft-account als je alle opties wil proberen.

En wat is DALL-E 3 dan?

Eén van de functies waar je pas toegang tot krijgt als je inlogt, is het genereren van afbeeldingen. Dat is mogelijk door de toevoeging van DALL-E 3. Deze afbeeldinggenerator is gebaseerd op ChatGPT, waardoor je met simpele tekstopdrachten afbeeldingen kunt maken.

Met de gratis ChatGPT-app kun je geen afbeeldingen maken, want ook daar heb je een abonnement op ChatGPT Plus voor nodig.

Afbeelding gegenereerd met Microsoft Copilot.

Vink je GPT-4 aan of niet?

Bovenin de app staat een vinkje waarmee je GPT-4 aanzet. Deze staat standaard uitgeschakeld, omdat de app langzamer is als GPT-4 wordt gebruikt. Toch is het aanraden om GPT-4 in te schakelen voor de beste resultaten. Het verschil met GPT-3.5 is best groot.

Microsoft Copilot downloaden

Microsoft Copilot download je gratis in de Play Store via onderstaande knop.

Meer AI in 2024

Hoewel 2023 het jaar van de opkomst van generatieve kunstmatige intelligentie was, zul je de technologie dit jaar overal tegenkomen. Google komt daarnaast met Bard Advanced en we gaan ook AI-wearables dragen.