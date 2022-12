Post-app: 4 tips om het meeste uit ‘Mijn DHL’ te halen

Verzend of ontvang jij wel eens een pakketje via DHL? Neem dan een kijkje in de ‘Mijn DHL’-app. Wij laten je zien hoe hij werkt, wat je er mee kunt en waarom hij handig is. Lees gauw verder!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Mijn DHL-app: overzicht, status en plannen

Veel mensen laten pakketjes bezorgen of versturen van tijd tot tijd zelf wat post. DHL is één van de grootste bezorgdiensten in Nederland en de kans is groot dat jij weleens een pakketje via DHL hebt ontvangen of verzonden.

Verzend of ontvang je een pakket, dan is deze te volgen via het zendingsnummer. Die bekijk je via de bevestigingsmail, website of ‘Mijn DHL’-app. Laatstgenoemde brengt een aantal voordelen met zich mee. Wij zetten een aantal functionaliteiten op een rijtje waarvoor de app het downloaden waard is.

Verwacht je een pakketje? Dan is het fijn om te weten waar hij zich bevindt. In het ‘Ontvangen’-menu van de app zie je welke pakketjes je kunt verwachten en waar die op dat moment zijn.

Wijzigt de staat van je bezorging, dan krijg je een pushmelding van de app. Daarmee ben je zo snel mogelijk op de hoogte. Je stelt pushnotificaties in via het ‘Meer’-menu. Daar selecteer je je profielfoto rechts bovenin, dan ‘App instellingen’ en haal je het schakelaartje naar ‘Pakketberichten’ om.

Verder is er nog meer informatie over de bestelling te lezen. Denk aan de afzender en het bezorgadres. Wanneer je pakket is bezorgd, zie je ook de digitale handtekening van degene die het pakket aannam.

2. Wijzig je bezorgmoment en -adres

Het komt misschien niet altijd even goed uit om een pakket thuis te laten bezorgen. Je kunt daarom ook een DHL-servicepunt als bezorgadres invullen. Bij je bestelling selecteer je een punt naar keuze in jouw omgeving. Ben je vaker op verschillende adressen? Dan sla je deze gemakkelijk op in de app. Zo hoef je niet iedere keer je adres handmatig in te vullen.

Bij pakketjes die geen handtekening nodig hebben, kun je soms zelfs na bestelling het bezorgadres en -tijd wijzigen. Daarvoor moet je zending nog niet uit het sorteercentrum van DHL zijn. Is het pakket daar vertrokken, dan kan het niet meer.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Verzend zelf een pakket

Via de ‘Mijn DHL’-app maak je gemakkelijk een verzendlabel aan. Je selecteert de grootte van het pakket en het type bezorging dat je wil gebruiken (snel of standaard). Naast de opties zie de prijzen. Zo weet je precies waar je aan toe bent.

Nadat je het type zending hebt bepaald, vul je het bezorgadres in. Dit kan een servicepunt zijn of direct bij het adres thuis. Je hebt ook de optie om een persoonlijk bericht toe te voegen aan de zending. Daarna vul je je eigen adres en betaal je online voor je pakket.

Als laatste heb je de keus om het label van je pakketje uit te printen of gebruik te maken van een digitale QR-code. Deze scan je bij het servicepunt waar je pakket op de post gaat.

4. Vind een DHL-servicepunt in je omgeving

Heb je geen idee waar het dichtstbijzijnde servicepunt is? Dan helpt de app je handje. Via het ‘Meer’-menu kom je gemakkelijk bij de ‘DHL Servicepunt Locator’. Deze interactieve kaart laat door heel het land zien waar jij je pakket kunt ophalen of verzenden.

Hier vind je ook informatie over het punt zelf. Zo weet je wanneer pakketten opgehaald worden, of er zelfbediening mogelijk is en veel meer. Benieuwd naar de ‘Mijn DHL’-app? Download hem dan in de Play Store via de knop hieronder.

Mijn DHL DHL PARCEL NETHERLANDS BV 8,6 (35.182 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Meer apps op Android Planet

Apps helpen ons in het dagelijks leven. Daarom schrijven we er op Android Planet vaak over. Wekelijks stellen we een lijst op met de leukste, handigste of gekste apps van het moment en zo nu en dan gaan we dieper in op één (type) app. Check voor het overzicht onze app-pagina. Hieronder vind je alvast de laatste artikelen.