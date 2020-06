N Launcher geeft het Android N-gevoel op je Android

N Launcher Gratis Onze score 7

De Android N Developer Preview is er nu nog enkel voor Nexus-toestellen, maar met de N Launcher krijgt je toch het Android-N gevoel op je Android.

Dit kun je met N Launcher

Heb je geen Nexus-toestel, maar wil je toch zo snel mogelijk aan de slag met Android N? Misschien heb je geluk. Op de website van Android N blijkt een regel code te wijzen op de uitbreiding van de Developer Preview naar andere toestellen. Of dit echt wat betekent, is echter maar afwachten. Er is nu ook een andere manier om het gevoel van Android N op je toestel te krijgen. Namelijk via een launcher.

De N Launcher is een gratis launcher voor je Android-toestel, waardoor er allerlei elementen uit Android N op je toestel gezet worden. Het gaat bij het installeren van de launcher niet om alle functies van Android N, maar voornamelijk de cosmetische elementen. Toch zijn er ook ook wat praktische elementen overgenomen, zoals enkele veegbewegingen. Om meer opties te krijgen moet je wel een premium versie van de launcher kopen.

Android N is de nieuwste versie van het Android-besturingssysteem, waarvan we nog altijd niet de officiële naam weten. In de Developer Preview die nu voor Nexus-toestellen te downloaden is, zijn enkele interessante vernieuwingen te vinden. Denk hierbij aan een splitscreenmodus en verbeterde notificaties. Over anderhalve maand vindt Google I/O plaats, waar Google ongetwijfeld meer over Android N zal vertellen. Dan zullen we waarschijnlijk ook horen wanneer deze versie voor het publiek uitgerold wordt.

N Launcher downloaden

N Launcher downloaden kan gratis in de Play Store via onderstaande link. De launcher vraagt om 5,3MB vrije ruimte en werkt op toestellen met Android 4.0 of hoger. Een launcher kun je downloaden en installeren als app, maar voegt nieuwe elementen aan de interface toe.

→ Download N Launcher in Google Play (gratis)