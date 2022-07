Met deze 5 Android Auto-apps is navigeren een eitje

Op zoek naar de beste navigatie-app voor Android Auto of wil je iets nieuws proberen? Dan hebben wij hier hét lijstje voor jou. Android Planet zocht uit met welke app je het best van A naar B komt en met welke toffe extra functies.

Navigeren met Android Auto-apps

Navigeren is niks nieuws. Onze voorouders trokken over land en zee met een graadstok en sextant, maar tegenwoordig komen we gelukkig veel makkelijker op bestemmingen. Veel mensen gebruiken tijdens een lange autorit een navigatiesysteem of app op hun telefoon. Met de komst van Android Auto zitten deze zelfs in je auto verwerkt.

Er zijn legio navigatie-apps in de Play Store te vinden, maar welke zijn nou het beste voor Android Auto? In dit artikel laten we je vijf navigatie-apps (en een eentje extra) zien om te overwegen voor je volgende trip. Daarbij behandelen we alle ins en outs, zodat jij weet waar je aan toe bent.

1. Google Maps

De meest bekende en gebruikte navigatie-app voor Android-gebruikers is Google Maps. Op vrijwel alle toestellen staat de app voorgeïnstalleerd en het aanbod aan kaarten is enorm. Door de naadloze integratie met Googles eigen zoekmachine vind je tijdens je route gemakkelijk restaurants, hotels of andere bezienswaardigheden.

Wanneer aangesloten op Android Auto, krijg je dezelfde realtime verkeersupdates als in de smartphone-app. Wanneer een bepaalde route druk is, past Maps je navigatie aan en ook flitspalen worden onderweg getoond. Ook als je zonder internet op pad gaat, komt Google Maps goed van pas. Via de app kun je namelijk kaarten downloaden en die verschijnen ook in Android Auto. Je verliest dan wel live-updates, maar plant ook offline gemakkelijk een route.

Google Maps Google LLC 7,8 (15.900.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. TomTom GO

Wie navigatie zegt, zegt TomTom. Als één van de grootste spelers op het gebied van gps- en navigatiesystemen heeft het bedrijf ook zijn eigen navigatie-app. Deze werkt goed met Android Auto, maar heeft ook een keerzijde.

Naast het gigantisch aanbod aan offline en online kaarten (die je wel eerst moet downloaden) biedt ook TomTom rechtstreekse verkeersinformatie. Bij ongelukken, files of werkzaamheden krijg je een melding of past de app je route aan. Ook tof is de mogelijkheid om zowel vaste als mobiele flitsers te melden. Zo kun jij andere gebruikers helpen en zij jou.

Dit alles is helaas niet gratis. Je betaalt voor de TomTom GO-app namelijk 4 euro per maand of 30 euro per jaar. Minder dan als je een traditioneel navigatiesysteem van de fabrikant aanschaft, maar toch duurder dan de meeste vergelijkbare apps.

TomTom GO Navigation TomTom International BV 8 (215.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Waze

Wil jij bijdragen aan goede navigatie? Dan is Waze iets voor jou. De app, die onderdeel is van Google, is namelijk voor en door automobilisten gemaakt. Als bestuurder vermeld jij de status van het verkeer. Die informatie wordt weer doorgestuurd naar andere Waze-gebruikers en zorgt voor snelle en accurate verkeersinformatie. Daar wordt je routeplanning weer op aangepast.

De community staat echt centraal bij Waze en dat maakt navigeren leuker. Je krijgt punten voor het melden van bijvoorbeeld ongelukken, waarmee je unieke icoontjes ‘koopt’. Kom je tijdens het rijden een andere Waze-gebruiker tegen, dan krijg je de optie om digitaal te toeteren.

De kenmerkende Waze-functies zie je terugkomen in de Android Auto-versie van de app. Waze is modern, maar toch speels vormgegeven en geeft de maximaal toegestane snelheid weer, zodat jij een boete kan vermijden.

Waze Navigation & Live Traffic Waze 9 (8.540.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Sygic

Met Sygic gebruik je navigatie zonder internet en in Android Auto. Je downloadt kaarten van vrijwel elk land op je telefoon, inclusief 3D-kaarten. Deze worden meerdere keren per jaar geüpdatet. In de app zitten meerdere handige functies die je niet overal tegenkomt. Zo projecteer je AR rij-instructies als het ware op de weg met de originele Real View Navigation-modus.

De app richt zich ook op het begeleiden van gebruikers. Zowel in de auto als te voet krijg je een route voorgeschoteld en zelfs offline zie je nog rijbaan-begeleiding op de snelweg. Wil je de navigatie met je stem bedienen, live snelheidslimieten zien of een heads-up display? Dan moet je de Premium-versie aanschaffen, die 20 euro per jaar kost.

Sygic GPS Navigation & Maps Sygic. 8,8 (1.820.000 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

5. Flitsmeister

Deze navigatie app is – zoals de naam doet vermoeden – ontwikkeld om gebruikers te waarschuwen voor flitsers. Over de jaren heen is de dienst getransformeerd tot een volwaardige navigatie-app waar verkeerswaarschuwingen centraal staan.

Doordat bestuurders van de app flitsers, files en ongelukken rapporteren, weet jij precies waar je aan toe bent. Deze meldingen verschijnen ook in Android Auto in beeld, maar zijn groot weergegeven – waardoor je je ogen niet onnodig lang van de weg hoeft te houden.

Flitsmeister communiceert ook met slimme stoplichten. Je ziet dan in Android Auto of een stoplicht op rood of groen staat. Dat is handig wanneer je het stoplicht zelf niet goed kan zien, door bijvoorbeeld een andere auto of je eigen autodak.

Flitsmeister Flitsmeister 8,2 (45.153 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Voor de elektrische rijder: A Better RoutePlanner

Dan nog een kleine tip voor als je een elektrische auto rijdt. Je moet immers meer rekening houden met je maximale rijbereik en het moeten opladen van je auto. Niet ieder navigatiesysteem in elke elektrische auto berekent een laadpauze bij je reis in. Daarvoor is A Better RoutPlanner in het leven geroepen.

Verschillende elektrische auto’s hebben verschillende specificaties en daarom stel je ABRP in voor jouw wagen. Daardoor weet de app precies hoe lang je kunt rijden voor je moet stoppen. Bij het berekenen van de route calculeert de app automatisch welke laadstations voor jou het beste uitkomen om je eindbestemming te halen.

Dit vertaalt zich ook weer in de Android Auto-versie van de app. Helaas kun je niet per laadpaal zien of deze bezet is of niet, maar je gaat in ieder geval voorbereid van huis.

A Better Routeplanner (ABRP) Iternio Planning AB 6,8 (1.770 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

