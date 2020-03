Netflix Gratis Onze score 8,5

Heb je Netflix uitgekeken, of vind je het aanbod maar niks? Android Planet zet de beste Netflix-alternatieven tegenover elkaar. Wat zijn de verschillen, hoe goed is het aanbod en hoeveel ben je maandelijks kwijt?

Netflix-alternatieven: een top 4

Vele Nederlandse huishoudens hebben een abonnement op Netflix. De videostreamingdienst is daarmee heer en meester als het gaat om het on-demand kijken van films, series en documentaires. Niet iedereen is echter onder de indruk van Netflix.

Sommigen vinden het aanbod beperkt of storen zich aan de soms lange wachttijden voor nieuwe seizoenen van populaire series. Ook de aanbevelingen van Netflix zijn niet altijd even sterk. Gelukkig zijn er meer dan genoeg andere streamingdiensten op de markt. Daarom bespreken we de vier belangrijkste Netflix-alternatieven en lichten we de voor- en nadelen uit.

1. Amazon Prime Video: voor de serieliefhebbers

Toen Amazon Prime eind 2016 gelanceerd werd was er veel kritiek op het beperkte aanbod. Inmiddels is de situatie verbeterd en heeft Amazon een zeer degelijke collectie aan documentaires, films en series samengesteld. Een Amazon Prime-abonnement kost je 2,99 euro per maand en daarvoor krijg je naast ‘gratis verzending’ ook toegang tot Prime Video.

Daarbovenop maakt men ook hoogwaardige, eigen producties. Voorbeelden zijn The Grand Tour – gemaakt door het team achter Top Gear – en The Looming Tower. Deze bekroonde serie vertelt het verhaal over de concurrentiestrijd tussen de CIA en FBI, de Amerikaanse inlichtingendiensten. Alhoewel het aanbod van Amazon Prime inmiddels op peil is, zijn titels soms wel (flink) gedateerd. Zodoende kom je genoeg topfilms tegen, maar ook films van vijf tot tien jaar oud zijn er nog veel te vinden.

Ook moet je er rekening mee houden dat niet elke documentaire, film en serie Nederlandse ondertiteling heeft. Hier hoef je je bij Netflix geen zorgen over te maken, omdat alles ondertiteld is. Ook bij Amazon Prime Video kun je content offline opslaan, zodat je films en series in de trein kunt kijken zonder actieve internetverbinding.

Al met al is Amazon Prime Video een prima streamingdienst voor cinefielen met een specifieke smaak. Ook mensen die nog een hoop films moeten inhalen zijn op hun plek bij dit Netflix-alternatief, want de dienst staat vol met klassiekers. Bovendien is Amazon Prime Video met zijn prijs van 2,99 euro per maand goedkoop te noemen. Bovendien krijg je de dienst 30 dagen kosteloos op proef. Het kan dus zeker geen kwaad om Amazon Prime Video een kans te geven.

2. Videoland: Nederlandse trots

Videoland is een project van RTL en daarom zitten liefhebbers van Nederlandse series goed bij deze streamingsdienst. Naast oude klassiekers als Baantjer, staan ook nieuwe seizoenen van hitseries, zoals Nieuwe Buren, direct op Videoland. Qua aanbod is de videodienst een degelijke concurrent voor Netflix, al ontbreken de absolute ‘big budget’-producties natuurlijk wel.

Daartegenover staat een fijne app waarin je documentaires, films en series offline kunt opslaan, de mogelijkheid om vijf profielen met één account aan te maken. Daarnaast heeft Videoland een uitgebreide ‘kidsmodus’, waardoor je zeker weet dat je kinderen niet toevallig bij het erotiekaanbod uitkomen. Bovendien heeft Videoland de rechten op populaire series als Temptation Island of Expeditie Robinson.

Al met al is Videoland een prima streamingsdienst, maar is het (met name internationale) aanbod minder dan bij Netflix. Volgers van internationale drama’s zijn daarom beter op hun plek bij Netflix. Videoland is ideaal voor liefhebbers van Nederlandse producties, gezinnen en Temptation Island-volgers. De dienst kost 8,99 euro per maand, maar je kunt 14 dagen gratis uitproberen.

3. Disney Plus: Marvel, Pixar en meer

Inmiddels is ook Disney Plus hier in Nederland al even te gebruiken, maar qua aanbod loopt de dienst nog wel achter bij onder andere Netflix. Alle tekenen wijzen er wel op dat Disney Plus een van de betere Netflix-alternatieven wordt. Dat heeft alles te maken met het aanbod. Disney Plus heeft namelijk het beste van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en meer in huis.

Liefhebbers van Iron Man, Guardians of the Galaxy, Star Wars en Pirates of the Caribbean komen daarom enkel bij Disney Plus aan hun trekken. Bovendien gaat het bedrijf net als Netflix steeds meer eigen producties draaien, oftewel Disney Originals. Ook documentaires van National Geopgraphic verschijnen voortaan exclusief op Disney Plus.

Verder lijkt de streamingdienst op de andere Netflix-alternatieven uit deze lijst. Zo zijn films en series offline te bewaren om zonder internetverbinding te kunnen kijken. Ook is het mogelijk om je account te delen met gezinsleden en kun je op vier schermen tegelijkertijd kijken. Ook heeft Disney Plus Chromecast-ondersteuning. Een abonnement op Disney Plus kost je 6,99 per maand of 69,99 per jaar. Wil je eerst ontdekken of Disney Plus wat voor jou is, dan kun je zeven dagen gratis kijken.

4. NLZiet: geen films, wel televisie

Toegegeven: NLZIET is technisch gezien geen Netflix-alternatief. De dienst biedt namelijk geen docu’s, films en series aan, maar tv-programma’s. Nederlandse tv-programma’s, om specifieke te zijn. De dienst is een gezamenlijk project van de NPO, RTL en SBS. Het aanbod van al deze uitzenders is gebundeld in één app, waarbij de programma’s over meerdere zenders verdeeld worden.

Naast live tv kun je met NLZIET ook programma’s terugkijken. Bij sommige series is het mogelijk om alvast een sneak peek te nemen en volgende afleveringen te kijken. NLZIET richt zich heel duidelijk op het aanbieden van tv-programma’s: films en series zijn niet aanwezig. Hiermee is de videodienst uniek in zijn soort, door het aanbod van zowel commerciële als publieke omroepen te bundelen in een programma.

De tv-streamingsdienst is vooral interessant voor mensen die de tv altijd hebben aanstaan, en graag programma’s vooruitkijken. Ook mensen die in het buitenland op vakantie gaan, maar toch Nederlandse televisie willen kijken, komen bij NLZIET aan hun trekken. NLZIET kost 7,95 euro per maand en heeft een proefperiode van een cent voor de eerste maand. De dienst is daarmee wel relatief prijzig voor enkel tv-series, maar goedkoper dan het afnemen van losse abonnementen bij de NPO, RTL en SBS.

Netflix-alternatieven: conclusie

Amazon Prime Video heeft een prima aanbod voor de filmliefhebber en exclusieve series. Videoland is vooral interessant voor liefhebbers van Nederlandse (reality) tv. Disney Plus is een van de nieuwste Netflix-alternatieven, maar daarom zeker niet minder interessant. NLZIET zendt alleen televisieprogramma’s uit. Oftewel: er zijn genoeg streamingdiensten en er is voor ieder wat wils. Voor de meesten is er echter geen reden om Netflix op te zeggen.

Eerder hebben we ook Pathé Thuis uitvoerig bekeken, maar niet meegenomen in dit overzicht. Bij deze dienst betaal je namelijk geen vast bedrag per maand, maar per gehuurde of gekochte film. Houdt Android Planet deze hele maand nog in de gaten, want ons maandthema gaat namelijk over streaming. Naast artikelen, tips en opinie-stukken verschijnt er binnenkort ook een review over Hayu, waarmee je allerlei reality-series bekijkt. Of dat ook een alternatief voor Netflix is, lees je dan!

