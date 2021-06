Download van Netflix nog niet klaar? Kijken kan vanaf nu al wel

Netflix is begonnen met de uitrol van een nieuwe functie: gedeeltelijke download. Zo hoef je een aflevering of film niet meer helemaal te downloaden voordat je kunt beginnen met kijken.

Netflix gedeeltelijke download: alvast beginnen met kijken

Is de wifi-verbinding niet helemaal optimaal, of moet je nu toch echt de deur uit terwijl je favoriete film of serie nog aan het downloaden is op Netflix? Voorheen kon je er dan niks mee, want alvast beginnen met kijken was er niet bij.

Tot nu, zo meldt Netflix op haar blog. Heb je maar een gedeelte van de download binnengehaald, dan kun je toch alvast kijken.

Is er op een later moment weer wel een goede internetverbinding aanwezig, dan download je de rest van de aflevering of film. Netflix zegt zelf dat dit fijn is voor mensen met een beperkte databundel, zodat je er alles uit kan persen wat mogelijk is. De functie is per direct beschikbaar op Android-toestellen en -tablets en wordt later uitgerold naar iOS.

Hier op de redactie hebben we de nieuwe feature nog niet gespot. Volgens verschillende media heb je versie 7.64 (of hoger) nodig van de app, die hier nog niet beschikbaar is. Heb jij de functie al wel gezien, laat het dan even weten in de reacties onder dit artikel!

Meer tips voor Netflix

Netflix is één van de meest gebruikte streamingsdiensten voor series en films en wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe functies. Zo kun je dus allang films en series downloaden voor onderweg. De dienst heeft inmiddels ook ‘Downloads voor jou’. Daarbij worden films en series automatisch gedownload, gebaseerd op jouw eerdere kijkgedrag.

Ook zijn er nog de Netflix Smart Downloads, waarbij automatisch nieuwe afleveringen van de serie die je kijkt worden opgeslagen op je toestel. Andere handigheidjes van de app zijn onder andere het aanpassen van de afspeelsnelheid en Shuffle Play. Met die optie kiest Netflix zelf wat het opzet als jij het zelf even niet weet, natuurlijk gebaseerd op dingen die je eerder zelf hebt gekeken.

