Weet je niet wat je wil kijken op Netflix? Zo werkt ‘Iets afspelen’

Je hebt vast wel eens last van keuzestress zodra je Netflix opstart. Met de nieuwe ‘Iets afspelen’-functie, die nu beschikbaar is voor Android-gebruikers, kiest de dienst zelf iets om te kijken.

Zo werkt Netflix ‘Iets afspelen’

De ‘Iets afspelen’-functie, die je kan zien als een soort shuffleknop voor Netflix, werd al een tijdje getest en is nu beschikbaar voor Android-gebruikers. Het werkt simpel: in de app zie je onderin een nieuwe knop, die je kan indrukken als je echt niet weet wat je wil kijken. Niet zo gek, want waarschijnlijk heb je nog een hele kijklijst met films en series die je nog moet zien.

Met de shuffleknop kiest Netflix automatisch iets voor je. Hierbij kijkt de streamingdienst naar je kijkgeschiedenis, voorkeuren en de films en series die je hebt opgeslagen. Ook content die je nog niet helemaal hebt afgekeken, wordt in ‘Iets afspelen’ meegenomen. Als je niet tevreden bent over de film of serie die Netflix je voorschotelt, kun je tijdens het afspelen simpelweg op ‘Speel iets anders af’ aan de rechterkant tikken.

De ‘Iets afspelen’-knop zie je automatisch in de Netflix Android-app verschijnen, al kan het zijn dat je nog eventjes moet wachten. Heb je net een Netflix-abonnement afgesloten, dan krijg je de nieuwe knop pas na een maand te zien. Netflix heeft namelijk eventjes de tijd nodig om erachter te komen waar jij (niet) graag naar kijkt, zodat het goede suggesties kan geven.

Heb jij de ‘Iets afspelen’-functie al gezien en/of geprobeerd? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

