Deze 3 functies voegt Google aan Android Auto toe

Voortaan start Android Auto direct op wanneer jij je telefoon koppelt, als jij dat wil tenminste. Deze en nog twee andere functies komen naar Android Auto.

Nieuwe functies voor Android Auto

Je smartphone veilig achter het stuur gebruiken: dat is de belofte van Android Auto. Google voegt regelmatig nieuwe functies aan het systeem voor onderweg toe, zoals nu. De opties rollen per direct uit. Het kan dus een paar dagen duren voor je ze kunt gebruiken.

1. Koppelen en gaan

Ten eerste voegt Google een simpele, maar wel hele handige functie toe aan Android Auto. Voortaan kun je er namelijk voor kiezen om het Android-systeem voor onderweg direct op te starten op het moment dat jij je telefoon koppelt.

Kies je voor deze optie, dan hoef je dus niet meer op het dashboardscherm eerst Android Auto op te starten.

Wil je dit? Ga dan naar de Android Auto-app op je smartphone en tik op ‘Android Auto automatisch starten’. Kies hier vervolgens voor ‘Altijd’. Als het goed is, start het systeem nu direct op wanneer je de volgende keer in de auto stapt.

2. Altijd en overal muziek

Ook handig: voortaan kun je met één druk op de knop muziek afspelen. Deze knop staat op het thuisscherm van Android Auto en speelt geheel willekeurig liedjes af.

En mocht je het niet eens zijn met de muziekkennis van het platform voor onderweg, dan kun je altijd nog van koers veranderen. Dat doe je door de naam van de artiest waar jij naar wil luisteren tegen de Google Assistent te zeggen.

3. “Ben er even niet”

Handen aan het stuur en je ogen op de weg: dat is hoe je moet autorijden. Maar, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat iemand je onderweg probeert te bereiken. Daarom kun je voortaan een snelle reactie via de Google Assistent geven.

Boven in het beeld van je dashboard zie je wie je probeert te bellen, waarna je via de Google-butler een kort antwoord kunt geven, zoals “Ja”, “Nee” of dat je onderweg bent. Vooralsnog werkt deze functie niet met de Nederlandse Google Assistent samen. Wellicht komt hier binnenkort verandering in.

