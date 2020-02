Microsoft bundelt apps in nieuwe Office-app voor Android-smartphones

Microsoft Office Gratis

Microsoft heeft een nieuwe Office-app uitgebracht voor Android-smartphone. Daarin worden alle programma’s uit de Office-suite bij elkaar. Een tabletversie is er helaas niet.

Office voor Android nu te downloaden

De nieuwe app van Microsoft was al een tijdje beschikbaar als bèta en is nu stilletjes live gegaan in de Play Store. In de app zijn de al bestaande apps van Microsoft te vinden. Zo zijn er nu geen losse apps meer nodig voor Word, Excel, PowerPoint en OneDrive en kunnen ook pdf’s en media geopend en bewerkt worden.

Daarnaast heeft de app een aantal handige functies geïntegreerd. Zo is er geen aparte app meer nodig voor Microsoft Office Lens, waarmee je foto’s kunt converteren naar Word of Excel-bestanden. Ook is het mogelijk om bestanden te delen met apparaten in de buurt via bluetooth en wifi. Verder kun je pdf’s ondertekenen door met je vinger een handtekening te zetten.

→ Download Microsoft Office in de Play Store (gratis)

Geen tabletversie beschikbaar

De app werkt alleen in portretmodus en roteert niet mee als je de telefoon kantelt. Daarnaast is er geen aparte interface die handig gebruikmaakt van grote schermen van tablets, zo ontdekte website Android Police. In een reactie daarop laat Microsoft weten dat het nog niets wil zeggen over een eventuele tabletversie van Microsoft Office voor Android.

Ook een eerdere versie van Microsoft Office, toen nog Office Mobile for Office 365, kwam in 2013 uit zonder ondersteuning voor tablets. Microsoft raadde gebruikers toen aan om de webversie van Office te gebruiken op hun tablet. Anderhalf jaar later werd de app alsnog voorzien van een interface die geschikt was voor tablets.

De aparte apps van Microsoft Word, Excel, Powerpoint en ook bijvoorbeeld Microsoft Office Lens zijn nog beschikbaar in de Play Store en kunnen nog afzonderlijk worden gebruikt. Het zijn niet de enige apps die Microsoft maakt voor Android. Zo heeft het met Edge ook een mobiele browser en biedt het een volledig nieuwe interface aan voor Android-smartphones met een eigen launcher.

